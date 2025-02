PlayStation: Προβλήματα παγκοσμίως στη διαδικτυακή λειτουργία

Προβλήματα εντοπίζονται από το πρωί του Σαββάτου παγκοσμίως στη διαδικτυακή λειτουργία σε κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών PlayStation του ιαπωνικού ομίλου Sony, προκαλώντας δυσφορία σε χρήστες της κονσόλας παγκοσμίως.

«Μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εκκίνηση παιχνιδιών, εφαρμογών ή λειτουργιών δικτύου. Εργαζόμαστε για να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας», τόνισε ο όμιλος προς παίκτες σε πολλές χώρες από τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Αργεντινή μέχρι την Ταϊλάνδη.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του PlayStation επιτρέπουν σε κατόχους κονσολών Sony, όπως το PS4 και το PS5, να παίζουν παιχνίδια όπως το "Fortnite" και το "Call of Duty" διαδικτυακά.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Down Detector κατέγραψε κορύφωση σε δυσκολίες σύνδεσης στις ΗΠΑ από τα ξημερώματα στις 2 ώρα Ελλάδας. Τα καταγεγραμμένα προβλήματα σύνδεσης μειώθηκαν καθώς πέρναγε η ώρα, αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί ακόμη.

Πολλοί παίκτες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασαν ανυπομονησία, ακόμη και θυμό, διαμαρτυρόμενοι για τα πάντα: από την έλλειψη περαιτέρω επικοινωνίας μέχρι όλα τα παιχνίδια που απαιτούν πάντα σύνδεση στο διαδίκτυο για να παίξουν ή να πιστοποιήσουν την άδεια χρήσης (όπως τα δωρεάν παιχνίδια που μπορούν να κατεβούν μέσω μιας συνδρομής PS Plus).

Κάποιοι ελέγχουν συνεχώς τα τηλέφωνά τους για να δουν αν η υπηρεσία έχει επανέλθει, ενώ άλλοι αναγκάζονται να σκεφτούν να βγουν πραγματικά στον κόσμο και να ασχοληθούν με την κοινωνία IRL.

POV: you work a 9 to 5 and come home just to see the PlayStation servers are down on a Friday#PlayStation #playstationnetwork #PlayStationNetworkDown pic.twitter.com/K7VxHNEO3i — Tony (TFlame) (@greenflames2K) February 8, 2025

we'll forgive you if you do something like Welcome Back package during the 2011 PSN hack again https://t.co/h48s2xWDHC pic.twitter.com/kQSHPw3Zpu — Radec (@realradec) February 8, 2025

the two mfs trying to fix the PSN servers rn pic.twitter.com/E2CmbfvYbj — Radec (@realradec) February 8, 2025