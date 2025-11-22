Phictly: Νέο app που ενώνει μικρά γκρουπ θαυμαστών για βιβλία, σειρές και ταινίες

Την ώρα που τα κοινωνικά δίκτυα γίνονται όλο και πιο απρόσωπα, μια νέα εφαρμογή επιχειρεί να επαναφέρει την αίσθηση της μικρής, στοχευμένης κοινότητας.

Η Phictly, διαθέσιμη ήδη σε iOS και Android, υπόσχεται να ενώσει αναγνώστες και θεατές σε κλειστά γκρουπ 20 ατόμων, όπου οι συζητήσεις για αγαπημένα βιβλία, σειρές και ταινίες μπορούν να γίνονται χωρίς περισπασμούς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το TechCrunch, η εφαρμογή δημιουργήθηκε από τη Νιλίνα Άικεν, όταν ξεκίνησε ένα book club με τις αδελφές της και δυσκολεύτηκε να βρει βιβλία που να ενδιαφέρουν όλες.

Συνειδητοποίησε ότι πολλοί άνθρωποι πιθανότατα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και θα επωφελούνταν από μια εφαρμογή αφιερωμένη στη δημιουργία ομάδων γύρω από έναν μόνο συγκεκριμένο τίτλο κάθε φορά.

«Βλέποντας τους ανταγωνιστές μας, υπάρχουν πολλές μεγάλες ομάδες με ελάχιστη αλληλεπίδραση», εξήγησε η Άικεν στο TechCrunch. «Το Phictly κρατά τις συζητήσεις συγκεντρωμένες και προσαρμόζεται στον γρήγορο ρυθμό της καθημερινότητας των χρηστών, επιτρέποντάς τους να εντάσσουν τις συζητήσεις στο πρόγραμμα τους».

Κύρια χαρακτηριστικά του Phictly είναι το όριο των 20 μελών ανά club, ώστε οι συζητήσεις να παραμένουν πιο προσωπικές, ενώ οι χρήστες μπορούν να ορίζουν και τον ρυθμό του club ανάλογα με τις συνήθειες ανάγνωσης ή θέασης.

Για παράδειγμα, όσοι κάνουν speed reading ή binge-watching μπορούν να δημιουργούν ή να συμμετέχουν σε clubs που διαρκούν μόλις μία-δύο ημέρες, ενώ όσοι προτιμούν πιο χαλαρούς ρυθμούς μπορούν να συμμετέχουν σε clubs διάρκειας έως 30 ημερών.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα δημοσίευσης spoilers που παραμένουν κρυμμένα μέχρι οι υπόλοιποι να φτάσουν στο αντίστοιχο σημείο της ιστορίας. Κάθε spoiler εμφανίζεται αρχικά θολωμένο, δίνοντας στους χρήστες την επιλογή να το αποκαλύψουν όταν θέλουν, ώστε όλοι να βρίσκονται «στην ίδια σελίδα».

Το Phictly διαθέτει επίσης τη λειτουργία “Talk Points”, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να ορίζουν προκαθορισμένες ημερομηνίες για συζήτηση συγκεκριμένων επεισοδίων ή κεφαλαίων, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν.

Το Phictly διατίθεται δωρεάν, αλλά ενδέχεται σύντομα να προσφέρει premium συνδρομή με επιπλέον δυνατότητες, όπως η δημιουργία ιδιωτικού προφίλ.