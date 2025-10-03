Πανευρωπαϊκή ώθηση στα αυτοκίνητα με Τεχνητή Νοημοσύνη, ζητά η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε την Παρασκευή μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την ανάπτυξη αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, επισημαίνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην αναζωογόνηση του προβληματικού κλάδου των αυτοκινήτων στην Ευρώπη και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Όπως αναφέρει το Reuters, μιλώντας στο πλαίσιο της Italian Tech Week στο Τορίνο, κέντρο της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η φον ντερ Λάιεν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει στρατηγική «AI first» σε όλες τις στρατηγικές βιομηχανίες, δίνοντας έμφαση στην κινητικότητα.

«Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό αποτελούν ήδη πραγματικότητα στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και εδώ στην Ευρώπη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το «AI first» σημαίνει επίσης «safety first» (πρώτα η ασφάλεια).

Οι δηλώσεις της έρχονται καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ενώ οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αυτοκινήτων δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την τεχνολογική ανάπτυξη στο εξωτερικό, ιδίως από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Στο Italian Tech Week μίλησαν επίσης ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, καθώς και ο πρόεδρος της Ferrari και της Stellantis, Τζον Έλκαν.

Η φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών πόλεων για πιλοτικά προγράμματα αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, τονίζοντας ότι 60 δήμαρχοι στην Ιταλία έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον.

«Ας το κάνουμε πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δεσμεύτηκε επίσης για τη στήριξη της ΕΕ στην ανάπτυξη οχημάτων «κατασκευασμένων στην Ευρώπη και για τους ευρωπαϊκούς δρόμους».

Η αυτοκινητοβιομηχανία, που απασχολεί εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ευρώπη, μετασχηματίζεται ραγδαία υπό πίεση για απολιγνιτοποίηση και ψηφιοποίηση. Η φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τη συμφόρηση, να συνδέσει απομακρυσμένες περιοχές με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να διατηρήσει θέσεις εργασίας.

«Το μέλλον των αυτοκινήτων – και τα αυτοκίνητα του μέλλοντος – πρέπει να κατασκευάζονται στην Ευρώπη», κατέληξε.