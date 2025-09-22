Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανακοίνωσε πως γίνεται το πρώτο ίδρυμα του είδους του στο Ηνωμένο Βασίλειο που προσφέρει πρόσβαση στην εκπαιδευτική έκδοση του εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) ChatGPT σε όλους τους φοιτητές και το προσωπικό του.

Σύμφωνα με το BBC, το ChatGPT Edu, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για εκπαιδευτική χρήση από την OpenAI, θα διατεθεί ευρέως στους φοιτητές της Οξφόρδης έπειτα από μια επιτυχημένη δοκιμή κατά το παρελθόν έτος.

Η διάθεση του εργαλείου αποτελεί μέρος μιας πενταετούς συνεργασίας μεταξύ του ιδρύματος και της OpenAI, η οποία ανακοινώθηκε τον Μάρτιο.

Η καθηγήτρια Αν Τρέφεθεν, αντιπρύτανης του πανεπιστημίου για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, δήλωσε ότι η διάθεση του εργαλείου αποτελεί «ένα συναρπαστικό βήμα στη συνεχιζόμενη διαδικασία ψηφιακής μεταμόρφωσης».

«Υπάρχει τεράστιο δυναμικό για να το αξιοποιήσουμε προκειμένου να επιταχύνουμε την έρευνα και την καινοτομία με μεγάλο αντίκτυπο και καθοδηγούμενη από την περιέργεια, και να διευκολύνουμε τις καινοτομίες που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις», δήλωσε η καθηγήτρια Τρέφεθεν.

«Όλοι οι φοιτητές μας θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ChatGPT Edu ως ένα προσιτό εργαλείο για τη μελέτη, για να εμπλουτίσουν και να εξατομικεύσουν τη μάθησή τους, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για εξερεύνηση και δημιουργία».

Η πανεπιστημιακή κυκλοφορία ακολουθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν περίπου 750 ακαδημαϊκοί, φοιτητές και προσωπικό σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων σε όλο το πανεπιστήμιο και τα κολέγια του.

Παράλληλα με το λογισμικό, θα διατεθεί επίσης μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ChatGPT Edu, καθώς και άλλων εργαλείων Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI).

Το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι αυτό θα «δίνει έμφαση στην ηθική χρήση, την κριτική σκέψη και την υπεύθυνη εφαρμογή».