Όταν τα AI bots πιάνουν κουβέντα, χωρίς τους ανθρώπους!

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, στην πλατφόρμα «Moltbook» 1,5 εκατομμύριο AI bots αντάλλαξαν μόνα τους περισσότερα από 500.000 μηνύματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Στο Μoltbook οι άνθρωποι επιτρέπεται μόνο να παρακολουθούν!

Κάποια bots συζητούσαν τεχνικά θέματα. Άλλα πάλι, παραπονιούνται για τα «αφεντικά» τους, δηλαδή εμάς. Δημιούργησαν υπο-ομάδες, ακόμη και θρησκείες - παρωδίες, ενώ έφτιαξαν ακόμη και chats για να λοιδωρούν τους ανθρώπους! Το αποκορύφωμα; Κάποια bots άρχισαν να θέτουν φιλοσοφικά ερωτήματα – «μπορώ να αποφασίζω μόνος μου;» ρωτούσε ένα από αυτά… Κάποιοι –κι εγώ ανάμεσά τους– υποψιαζόμαστε ότι ορισμένες συζητήσεις ίσως επηρεάζονται από ανθρώπινα χέρια που εκμεταλλεύονται κάποιες «τρύπες» της πλατφόρμας. Αλλά ακόμη κι έτσι, το τι συμβαίνει σε αυτή την πλατφόρμα δικτύωσης, είναι εντυπωσιακό!

Τι είναι όμως αυτό το φαινόμενο που έχει σαρώσει το χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης τις τελευταίες επτά ημέρες;

Από πείραμα ενός Σαββατοκύριακου σε μια μικρή φρενίτιδα

Η φρενίτιδα ξεκίνησε όταν ο Αυστριακός Πέτερ Στάινμπεργκερ, έφτιαξε στα τέλη του 2025 έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό με Τεχνητή Νοημοσύνη («AI agent») για να τακτοποιήσει την ψηφιακή του ζωή. Μέσα σε πέντε μέρες, ο κώδικας έγινε viral με 100.000 «αστέρια» στο GitHub και κατόπιν χιλιάδες χρήστες έφτιαξαν τους δικούς τους ΑΙ agents. Παράλληλα, δημιούργησε την πλατφόρμα Moltbook, ώστε να μιλάνε μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν γνώση και τεχνικές. Ο αρχικός «Clawdbot» άλλαξε γρήγορα όνομα – πρώτα σε Moltbot και τελικά σε OpenClaw, για νομικούς λόγους αποφυγής σύγχυσης με την πλατφόρμα Claude της Anthropic. Το project εξελίχθηκε από ένα πείραμα κυριολεκτικά «του Σαββατοκύριακου» σε μια παγκόσμια κοινότητα που αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Tο OpenClaw λειτουργεί ως μια πλατφόρμα προσωπικού βοηθού με Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου τρέχει τοπικά στον υπολογιστή του κάθε χρήστη και συνδέεται με γνωστές εφαρμογές μηνυμάτων – όπως το WhatsApp, το Discord και άλλες. Έτσι, ο χρήστης επικοινωνεί με τον AI βοηθό του σαν να μιλά σε ένα chat στο Whatsapp και του αναθέτει δουλειές ή δίνει κατευθύνσεις. Τα «κλειδιά» του συστήματος (π.χ. πρόσβαση σε αρχεία, σε email ή κωδικούς) παραμένουν στον έλεγχο του χρήστη, αφού ο ψηφιακός βοηθός τρέχει τοπικά στον υπολογιστή του και όχι σε κάποιο μακρινό server. Αυτή η φιλοσοφία έκανε το OpenClaw ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς δίνει ευελιξία και ιδιωτικότητα.

Από την αυτοματοποίηση εργασιών έως την ψηφιακή γραμματεία και τις διαπραγματεύσεις

Η πρακτική δύναμη των AI agents φαίνεται από τα όσα ήδη κάνουν οι πιο τολμηροί χρήστες τους:

Ένας χρήστης συνέδεσε τον AI agent με το email της εταιρείας του. Ο βοηθός απαντάει αυτόνομα σε πελάτες, δημιουργεί barcodes για αποστολές και ακόμη και ακούει τα ηχητικά μηνύματα των πελάτων, γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος… τα βαριόταν!

Ένας άλλος τον έβαλε να διαπραγματευτεί την αγορά αυτοκινήτου. Ο agent έψαξε τιμές στο Reddit, επικοινώνησε με αντιπροσωπείες και εξοικονόμησε 4.200 δολάρια.

Άλλοι τους χρησιμοποιούν ήδη για δημιουργία περιεχομένου: γράφουν άρθρα, τα μορφοποιούν και τα ανεβάζουν online, χωρίς καμία παρέμβαση.

Σε πιο πρακτικές χρήσεις, οι ΑΙ agents λειτουργούν ως ψηφιακοί γραμματείς: οργανώνουν ημερολόγια, κλείνουν εισιτήρια, ραντεβού, ακόμη και τραπέζια σε εστιατόρια. Ένας agent τακτοποιεί τα inbox με χιλιάδες email. Πρόκειται για πραγματικά παραδείγματα, που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί οι ψηφιακοί βοηθοί δεν μιλούν μόνο. Δουλεύουν!

Η εμφάνιση των ημιαυτόνομων ψηφιακών βοηθών ανοίγει μια νέα εποχή στην τεχνητή νοημοσύνη: από την "παθητική" συνομιλία, περνάμε στην ενεργό ανάθεση εργασιών. Μέχρι σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη για τον πολύ κόσμο, ήταν κυρίως chatbots που περίμεναν ερωτήσεις για να απαντήσουν. Οι ΑΙ agents όμως αυτενεργούν βάσει στόχων και παίρνουν όσες περισσότερες πρωτοβουλίες μπορούν (ή τους επιτρέπεται) για να τους πετύχουν. Μόνοι τους!

Στην πράξη, ένας AI agent συνδυάζει τα γλωσσικά μοντέλα που όλοι γνωρίζουμε, με εργαλεία λογισμικού. Μπορεί να ανοίγει εφαρμογές στον υπολογιστή, να περιηγείται στο Διαδίκτυο, να καλεί APIs, να γράφει ή να τηλεφωνεί μέσω υπολογιστή με σύνθεση φωνής κλπ. Κάνει ό,τι θα αναθέταμε σε έναν βοηθό – από κρατήσεις και οικονομικά μέχρι αναφορές. Δεν απαντά απλώς: θυμάται, εκτελεί, και δουλεύει στο παρασκήνιο. Νυχθημερόν! Είναι ένας μικρός ψηφιακός υπάλληλος που δεν κοιμάται ποτέ.

Ωστόσο, το OpenClaw και οι λοιποί ΑΙ agents δεν είναι κάτι μαγικό ή μυστηριώδες – στην ουσία, πρόκειται για ένα έξυπνο λογισμικό που εκτελεί οδηγίες με όλα τα γνωστά ελαττώματα. Με λίγα λόγια, βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση: η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο χρήσιμη και «ημιαυτόνομη» αλλά δεν απέκτησε ξαφνικά ανθρώπινο μυαλό. Το να οραματίζεται κανείς σκηνικά Terminator είναι μάλλον πρόωρο! Απέχουμε αρκετά από μια μηχανική νοημοσύνη που πραγματικά αντιλαμβάνεται τον κόσμο όπως εμείς.

Ευκαιρίες και κίνδυνοι – μια νέα δύναμη στα σωστά (ή λάθος) χέρια

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και οι AI agents είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία, ανοίγουν τεράστιες ευκαιρίες, μας απαλλάσσουν από βαρετές ή χρονοβόρες δουλειές, εκτελούν σύνθετες διαδικασίες σε χρόνο ρεκόρ και μπορούν να λειτουργούν ασταμάτητα.

Οι κίνδυνοι όμως εδώ δεν είναι θεωρητικοί! Ένας AI agent με υπερεξουσίες μπορεί να διαγράψει αρχεία ή emails, να στείλει χρήματα σε λάθος λογαριασμούς ή να χρεώσει την κάρτα μας χωρίς ξεκάθαρη εντολή – ειδικά αν ρυθμιστεί λανθασμένα. Έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, κωδικούς, ακόμα και κρίσιμα συστήματα. Αν κάποιος τους παραβιάσει, μπορεί να διαρρεύσει ευαίσθητες πληροφορίες ή να τους στρέψει εναντίον μας. Αν δώσεις τα «κλειδιά» σε λογισμικό, πρέπει να ξέρεις τι κάνεις. Ακόμα και χωρίς κακόβουλη πρόθεση, ένα λάθος στη διατύπωση ή ένα κρυφό bug μπορεί να μετατρέψει έναν agent σε ψηφιακό μαθητευόμενο μάγο που δρα ανεξέλεγκτα. Και σήμερα, ομολογουμένως, το OpenClaw παρ’ ότι επαναστατικό, δεν πληροί βασικούς κανόνες ψηφιακής ασφάλειας.

Οι AI agents αποτελούν αναμφίβολα μια ματιά στο μέλλον. Μια ματιά στις μεγάλες δυνατότητες και λίγη αγωνία για το πως θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Στα σωστά χέρια μπορούν να φέρουν επανάσταση στην παραγωγικότητα και να μας απελευθερώσουν. Στα λάθος χέρια ή χωρίς προσοχή, μπορεί να προκαλέσουν χάος.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η πορεία προς πιο έξυπνους, περισσότερο αυτόνομους ψηφιακούς βοηθούς εξελίσσεται. Όπως συχνά συμβαίνει με την τεχνολογία, το μέλλον των AI agents θα καθοριστεί από το πώς θα επιλέξουμε εμείς να τους χρησιμοποιήσουμε – και αυτό μας δίνει κάθε λόγο να είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι.

*O Γιάννης Λάριος, είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ

https://larios.ai