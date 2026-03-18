OpenAI: Ρίχνει το βάρος σε επιχειρήσεις και προγραμματισμό ενόψει της δημόσιας εγγραφής

Σε μια αποφασιστική αναθεώρηση της στρατηγικής της προχωρά η OpenAI, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων της στον τομέα των εταιρικών λύσεων (enterprise) και των εργαλείων προγραμματισμού.

Σύμφωνα με εσωτερική ενημέρωση που αποκάλυψε η Wall Street Journal, ο τεχνολογικός «κολοσσός» επιδιώκει να θωρακίσει την κερδοφορία του και να ανταποκριθεί στις πιέσεις του ανταγωνισμού.

Η Fidji Simo, επικεφαλής εφαρμογών της OpenAI, παρουσίασε το νέο πλάνο στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ηγεσία της εταιρείας, υπό τον Sam Altman, εξετάζει ενδελεχώς ποιοι τομείς θα τεθούν σε δεύτερη μοίρα (deprioritize), προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι για τα πεδία που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη εμπορική δυναμική.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως άμεση απάντηση στην άνοδο της Anthropic, η οποία κέρδισε σημαντικό έδαφος φέτος με την κυκλοφορία εξειδικευμένων εργαλείων κώδικα που έγιναν viral στην τεχνολογική κοινότητα.

Παράλληλα, η OpenAI επιταχύνει την ανάπτυξη AI Agents —αυτόνομων ψηφιακών βοηθών που μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες— ποντάροντας ότι αυτοί θα αποτελέσουν τον επόμενο μεγάλο κινητήρα ανάπτυξης για τον κλάδο.

Η στρατηγική αναδίπλωση έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η OpenAI, με τη στήριξη της Microsoft και της SoftBank, προετοιμάζεται για την είσοδό της στο χρηματιστήριο εντός του έτους. Ως η πολυτιμότερη startup παγκοσμίως, η εταιρεία αναζητά φρέσκα κεφάλαια για να καλύψει το δυσθεώρητο κόστος εκπαίδευσης και συντήρησης των μοντέλων ΤΝ νέας γενιάς.