Με την ονομασία GPT-4o κάνει το ντεμπούτο του το νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης της κατασκευάστριας του ChatGPT, ΟpenAI, σύμφωνα με το Reuters. Όπως μεταδίδει το CNBC, η εταιρεία λάνσαρε τη Δευτέρα (13/05) το νέο μοντέλο AΙ, αλλά και μια έκδοση desktop του ChatGPT, μαζί με μια ενημερωμένη διεπαφή χρήστη.

Σύμφωνα με την εταιρεία πρόκειται για ένα βήμα προς μία πολύ πιο «φυσική» αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή, καθώς το νέο μοντέλο έχει τη δυνατότητα για φωνητική συνομιλία, αλλά και την ικανότητα να αλληλεπιδρά σε κείμενο.

Η OpenAI δήλωσε ότι θα διαθέσει το νέο της μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η επικεφαλής τεχνολογίας Mira Murati σε εκδήλωση που μεταδόθηκε ζωντανά, σημείωσε ότι το νέο μοντέλο - στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες της OpenAI - είναι «πολύ πιο γρήγορο», με βελτιωμένες δυνατότητες σε κείμενο, βίντεο και ήχο.

Παράλληλα, η OpenAI δήλωσε ότι τελικά σχεδιάζει να επιτρέψει στους χρήστες να κάνουν video chat με το ChatGPT.

Οι νέες ηχητικές δυνατότητες επιτρέπουν στους χρήστες να μιλούν στο ChatGPT και να λαμβάνουν απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να διακόπτουν το ChatGPT ενώ μιλάει, ανέφεραν οι ερευνητές της OpenAI.

Κατά την επίδειξη από τους ερευνητές της OpenAI, ο φωνητικός βοηθός ChatGPT ήταν σε θέση να διαβάσει ένα παραμύθι με διαφορετικές φωνές, συναισθήματα και τόνους.

Σε μια δεύτερη επίδειξη, ο φωνητικός βοηθός ChatGPT χρησιμοποίησε τις δυνατότητες όρασης για να λύσει μια μαθηματική εξίσωση γραμμένη σε ένα φύλλο χαρτί, ενώ δεν παραλείπεται η ικανότητα του μοντέλου GPT-4o να μεταφράζει γλώσσες σε πραγματικό χρόνο.

Η επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, Μίρα Μουράτι, δήλωσε στην εκδήλωση ότι το νέο μοντέλο GPT-4o θα διατίθεται δωρεάν τονίζοντας ότι πρόκειται σαφώς για πιο αποτελεσματικό μοντέλο από τα προηγούμενα.

Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqN





Text and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx