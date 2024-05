Apple: Πιο ευέλικτη και πιο... ομιλητική η Siri στο iOS 18 με τη βοήθεια της AI

Με την εκδήλωση WWDC 2024 της Apple και τη συνοδευτική αποκάλυψη του iOS 18 να πλησιάζει, οι εικασίες πληθαίνουν σχετικά με το τι είδους χαρακτηριστικά AI θα μπορούσε να παρουσιάσει η Apple, ενώ μια νέα έκθεση μας δίνει μερικές ακόμα σημαντικές ενδείξεις.

Η αναφορά αυτή προέρχεται από τους New York Times (μέσω του MacRumors) και αναφέρει ότι μια αναβαθμισμένη έκδοση της Siri θα είναι κεντρικό στοιχείο του iOS 18.

Οι προσπάθειες για να γίνει η Siri ένας ικανός ανταγωνιστής του ChatGPT έχουν ξεκινήσει για περισσότερο από ένα χρόνο.

This is the Apple AI strategy:



A) On-device LLM (in house)

B) Cloud-powered LLM (in house)

C) Chatbot (OpenAI for sure, Google maybe).



Apple isn’t building its own chatbot but knows the market wants it so it’s going elsewhere for it. It’s the same playbook as search. https://t.co/XQrv57jylY