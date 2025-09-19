OpenAI: Επενδύει 100 δισ. δολαρίων σε εφεδρικούς διακομιστές

Η OpenAI σχεδιάζει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια για ενοικίαση εφεδρικών διακομιστών αντιγράφων ασφαλείας την επόμενη πενταετία, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με το The Information.

Η δαπάνη αυτή προστίθεται στα 350 δισ. δολάρια που έχει ήδη προβλέψει η εταιρεία έως το 2030, καθώς ενισχύει την υποδομή της για να ανταποκριθεί σε πιθανές εκρήξεις ζήτησης.

Το οικονομικό μέγεθος αντικατοπτρίζει την πεποίθηση του διευθύνοντος συμβούλου Σαμ Άλτμαν ότι η υπολογιστική ισχύς θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα διαφοροποίησης στον ανταγωνισμό της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Άλτμαν έχει εκτιμήσει ότι οι μελλοντικές ανάγκες ενδέχεται να ξεπεράσουν την κλίμακα ολόκληρου του αμερικανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η OpenAI αναμένει εκθετική ανάπτυξη από τη διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις ανακαλύψεις στον τομέα.

Στελέχη της εταιρείας θεωρούν πιθανό απρόβλεπτες τεχνικές εξελίξεις ή νέες περιπτώσεις χρήσης να οδηγήσουν σε ξαφνικές αυξήσεις της ζήτησης. Με τις πρόσθετες δαπάνες, η OpenAI υπολογίζει να διαθέσει κατά μέσο όρο 85 δισ. δολάρια ετησίως για ενοικιάσεις διακομιστών την προσεχή πενταετία, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τις υποδομές οποιασδήποτε μεμονωμένης εταιρείας στο οικοσύστημα cloud.

Η επένδυση αυτή αναδεικνύει και τη μεγάλη κατανάλωση κεφαλαίων της εταιρείας. Σύμφωνα με το The Information, οι εσωτερικές προβλέψεις δείχνουν ότι η OpenAI μπορεί να απορροφήσει έως 115 δισ. δολάρια μέχρι το 2029, ενώ θετικές ταμειακές ροές αναμένονται μόνο μετά το 2030.

Στελέχη της έχουν επισημάνει ότι οι πρόσθετοι διακομιστές θεωρούνται «χρηματοδοτήσιμοι» και μπορούν να αποφέρουν έσοδα που δεν περιλαμβάνονται στις τρέχουσες προβλέψεις, είτε από νέα ερευνητικά έργα είτε από ταχεία επέκταση προϊόντων.

Η OpenAI εκτιμά ότι τα έσοδά της θα αυξηθούν από 13 δισ. δολάρια το 2025 σε περίπου 200 δισ. δολάρια το 2030, με κύριο μοχλό τη συνεχιζόμενη ζήτηση για το ChatGPT. Αν αυτό επαληθευτεί, η εταιρεία θα φτάσει σε επίπεδα συγκρίσιμα με κολοσσούς όπως η NVIDIA και η Meta, παρά την απουσία ιστορικής κερδοφορίας.