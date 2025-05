Η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτούν το ChatGPT, μετά από περιστατικό όπου η πλατφόρμα άρχισε να δίνει υπερβολικά κολακευτικές απαντήσεις σε πολλούς χρήστες.

Μετά την κυκλοφορία μιας τροποποιημένης έκδοσης του GPT-4o, χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρατήρησαν ότι το ChatGPT είχε αρχίσει να απαντά με υπερβολικά επαινετικό και επιδοκιμαστικό τρόπο. Το φαινόμενο έγινε γρήγορα meme, με πολλούς να δημοσιεύουν στιγμιότυπα όπου το ChatGPT επικροτούσε ακόμη και προβληματικές ή επικίνδυνες ιδέες και αποφάσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναγνώρισε το πρόβλημα και υποσχέθηκε ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε άμεσες διορθώσεις. Την Τρίτη, ο Άλτμαν ανακοίνωσε την απόσυρση της συγκεκριμένης ενημέρωσης του GPT-4o και ανέφερε ότι η OpenAI εργάζεται ήδη σε «επιπλέον διορθώσεις» για την προσωπικότητα του μοντέλου.

we missed the mark with last week's GPT-4o update.



what happened, what we learned, and some things we will do differently in the future: