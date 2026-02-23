OpenAI: Ανακοίνωσε συμφωνίες με τέσσερις «κολοσσούς» του κλάδου των συμβουλευτικών υπηρεσιών

Σε μια στρατηγική κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη, η OpenAI ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη σύναψη πολυετών συνεργασιών με «τέσσερις κολοσσούς» του κλάδου των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η συμμαχία, υπό την ονομασία «Frontier Alliances», περιλαμβάνει τις εταιρείες Accenture, Boston Consulting Group (BCG), Capgemini και McKinsey & Company, με στόχο την ευρεία εφαρμογή της νέας επιχειρηματικής πλατφόρμας της OpenAI, με την ονομασία Frontier.

Παρόλο που οι οικονομικές λεπτομέρειες των συμφωνιών δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την επιθετική στρατηγική της OpenAI να κυριαρχήσει στην αγορά του εταιρικού λογισμικού, ανταγωνιζόμενη μεγαθήρια όπως η Google και η Anthropic.

Η πλατφόρμα Frontier, που παρουσιάστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λειτουργεί ως ένα εξελιγμένο «στρώμα νοημοσύνης» που ενοποιεί τα διάσπαρτα συστήματα και δεδομένα ενός οργανισμού, διευκολύνοντας τη δημιουργία και διαχείριση αυτόνομων ψηφιακών πρακτόρων (AI agents).

Στρατηγική στροφή στις επιχειρήσεις

Η Sarah Friar, CFO της OpenAI, αποκάλυψε πως οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν ήδη το 40% των εσόδων της εταιρείας, με στόχο το ποσοστό αυτό να αγγίξει το 50% έως το τέλος του έτους. «Πρόκειται για τη στιγμή της καμπής», δήλωσε η Lan Guan της Accenture, τονίζοντας ότι η σύμπραξη προϊόντος, στρατηγικής και υλοποίησης είναι απαραίτητη για να αξιοποιήσουν οι πελάτες την πραγματική αξία της τεχνητής νοημοσύνης.

Από την πλευρά της, η Denise Dresser, Chief Revenue Officer της OpenAI, εξήγησε πως η επιλογή των συγκεκριμένων εταίρων έγινε λόγω της βαθιάς γνώσης που διαθέτουν για τις εσωτερικές λειτουργίες των μεγάλων επιχειρήσεων. «Το Frontier συνδυάζει τη βάση της τεχνολογίας μας με την επιτόπια εξειδίκευση, ώστε οι εταιρείες να κάνουν το επόμενο βήμα στην παραγωγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόκληση της κλίμακας

Ο Fernando Alvarez της Capgemini παραδέχθηκε πως η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε τέτοια κλίμακα «δεν είναι ένας περίπατος στο πάρκο», γεγονός που εξηγεί γιατί η OpenAI χρειάζεται τη συνδρομή εξωτερικών συνεργατών. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμβουλευτικές εταιρείες επενδύουν σε εξειδικευμένες ομάδες που θα πιστοποιηθούν στην τεχνολογία της OpenAI, εργαζόμενες δίπλα-δίπλα με τους μηχανικούς της εταιρείας για την ενσωμάτωση των AI agents στις καθημερινές ροές εργασίας των πελατών τους.