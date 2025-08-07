Οι προμηθευτές της Apple προχωρούν με τα σχέδιά τους για μαζική παραγωγή του επερχόμενου iPhone στην Ινδία, καθώς πιστεύουν πρόκειται να εξαιρεθεί από τους δασμούς του 50% που ανακοίνωσε εις βάρος της Ινδίας ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε την Πέμπτη το πρακτορείο ειδήσεων Nikkei.

Το δημοσίευμα επικαλείται 3 πηγές με γνώση του θέματος που σημείωσαν ότι οι προμηθευτές της Apple αναμένουν ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ινδία -όπου η αμερικανική εταιρεία έχει αναπτύξει επιθετικά την αλυσίδα εφοδιασμού της εν μέσω των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας- θα εξαιρούνται του δασμού που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Τα νέα μοντέλα iPhone αναμένεται να μπουν σε παραγωγή στην Ινδία εντός των επόμενων εβδομάδων, όπως έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με τις πηγές, αν και δύο από αυτές προειδοποίησαν ότι, όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική του Τραμπ, οποιαδήποτε αλλαγή είναι ακόμα πιθανή.

Η απειλή των αυστηρών δασμών στην Ινδία βαραίνει την Apple, δεδομένων των προσπαθειών που έχει καταβάλει για να δημιουργήσει μια εναλλακτική αλυσίδα εφοδιασμού εκτός Κίνας.

Μετά την αρχική κύμα απειλών για δασμούς από τον Τραμπ, η εταιρεία διπλασίασε την παραγωγή της στην Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ τον Μάιο ανακοίνωσε ότι τα περισσότερα iPhone που θα πωληθούν στις ΗΠΑ κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου θα κατασκευαστούν στην Ινδία.

Ο Τραμπ ασκεί πίεση στην Apple εδώ και μήνες, λέγοντας ότι δεν θέλει ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας να κατασκευάζει iPhone στην Ινδία, και ζήτησε από την εταιρεία να επαναφέρει την παραγωγή στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει μια αναθέρμναση στις σχέσεις, χάρη στην υπόσχεση της Apple να επενδύσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και να προμηθευτεί δισεκατομμύρια τσιπ από την εγχώρια αγορά.