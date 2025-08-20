Οι πωλήσεις ξένων smartphone στην Κίνα υποχώρησαν άνω του 31%

Οι πωλήσεις ξένων smartphone στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του iPhone της Apple μειώθηκαν κατά 31,3% σε ετήσια βάση για τον Ιούνιο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters με βάση στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από μια ερευνητική εταιρεία συνδεδεμένη με την κυβέρνηση.

Οι αποστολές κινητών τηλεφώνων ξένων brands μειώθηκαν σε 1,971 εκατομμύρια μονάδες τον Ιούνιο, από 2,869 εκατομμύρια κινητά τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε στοιχεία της Κινεζικής Ακαδημίας Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (CAICT).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές πωλήσεις κινητών τηλεφώνων στην Κίνα (τη μεγαλύτερη αγορά smarphone στον κόσμο) μειώθηκαν κατά 9,3% σε 22,598 εκατομμύρια μονάδες τον Ιούνιο.