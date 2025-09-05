Οι ΗΠΑ τονίζουν πως δεν θα ηττηθούν από την Κίνα στη «μάχη» για τη Σελήνη

Ο εκτελών χρέη διοικητή της NASA, Σον Ντάφι, απάντησε στις πρόσφατες κριτικές που υποδηλώνουν ότι η Κίνα θα νικήσει τις ΗΠΑ στην επιστροφή στη Σελήνη, λέγοντας «να με πάρει ο διάολος» αν αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του διαστημικού αγώνα της δεκαετίας.

Ο Ντάφι, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τους υπαλλήλους της NASA την Πέμπτη, μαζί με τον νεοδιορισμένο αναπληρωτή διευθυντή της υπηρεσίας, Αμίτ Κσατρίγια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ντάφι αναφέρθηκε στην κατάθεση της Τετάρτης στην επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας, η οποία υπογράμμισε τις ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της NASA να επιστρέψει ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης πριν η Κίνα στείλει τους δικούς της αστροναύτες εκεί.

«Η NASA δεν θα νικήσει την Κίνα στη Σελήνη: αυτή ήταν η μαρτυρία χθες. Αυτό έριξε σκιά σε όλη τη NASA», είπε ο Ντάφι. Αργότερα πρόσθεσε: «Θα νικήσουμε τους Κινέζους στη Σελήνη. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε με ασφάλεια. Θα το κάνουμε γρήγορα. Θα το κάνουμε σωστά».