Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της Ευρώπης θα λάβουν σημαντική ώθηση στο πλαίσιο μιας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, η οποία τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα για απεριόριστο χρονικό διάστημα, αλλά το αίτημά τους να υποχρεωθούν οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας δεν έτυχε ανταπόκρισης.

Η πρόταση της Επιτροπής, γνωστή ως «Νόμος για τα ψηφιακά δίκτυα», αποτελεί μέρος μιας αναθεώρησης των κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τις χώρες της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες προτού τεθεί σε εφαρμογή.

Η χορήγηση αδειών ραδιοφάσματος μεγαλύτερης διάρκειας στους φορείς εκμετάλλευσης και η δυνατότητα ανανέωσης των αδειών εξ ορισμού θα αυξήσει την προβλεψιμότητα και τη συνέπεια σε ολόκληρη την Ένωση, δήλωσε η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ. Επί του παρόντος, οι άδειες ραδιοφάσματος χορηγούνται για τουλάχιστον 20 έτη.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί πλήρης κάλυψη οπτικών ινών μεταξύ 2030 και 2035 σε όλες τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής δήλωσε ότι η απεριόριστη χορήγηση αδειών χρήσης φάσματος αποτελεί σαφές μήνυμα ότι αξίζει να επενδύσει κανείς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

«Η υψηλής απόδοσης, ανθεκτική ψηφιακή υποδομή είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιακή κυριαρχία», δήλωσε η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Henna Virkkunen, σε δήλωση την Τετάρτη.

«Στόχος μας είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου οι νέες τεχνολογίες είναι άμεσα διαθέσιμες, προσιτές και βασίζονται σε δίκαιους, αξιόπιστους κανόνες που ωφελούν τους πολίτες», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή θα καθορίσει τη διάρκεια της αδειοδότησης του φάσματος, τους όρους πώλησης των συχνοτήτων και μια μεθοδολογία τιμολόγησης για να καθοδηγήσει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών φάσματος, επιβεβαιώνοντας ένα δημοσίευμα του Reuters.

Οι Deutsche Telekom DTEGn.DE, Orange ORAN.PA, Telefonica TEF.MC και Telecom Italia TLIT.MI υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να καταβάλλουν ένα τέλος δικτύου, επειδή αποτελούν ένα τεράστιο μέρος της διαδικτυακής κίνησης, και άσκησαν πιέσεις στην Επιτροπή να εκδώσει μια εντολή.

Ωστόσο, ο νόμος για τα ψηφιακά δίκτυα, αντί για την επιβολή τέλους, πρότεινε έναν μηχανισμό εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των παρόχων τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογικών γίγαντων, όπως η Google GOOGL.O, η Netflix NFLX.O και η Meta Platforms META.O, σχετικά με το κόστος ανάπτυξης της ψηφιακής υποδομής, επιβεβαιώνοντας ένα άρθρο του Reuters.

Ο νόμος για τα ψηφιακά δίκτυα επιτρέπει στις κυβερνήσεις να παρατείνουν την προθεσμία του 2030 για την αντικατάσταση των χαλκού δικτύων με υποδομή οπτικών ινών, εάν οι κυβερνήσεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τη μετάβαση.