Ο Πούτιν ζητά τη δημιουργία εθνικής ομάδας εργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τη δημιουργία μιας εθνικής ομάδας εργασίας για τον συντονισμό των εργασιών της Ρωσίας σχετικά με τα εγχώρια μοντέλα Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GAI) ζήτησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας ότι τα εν λόγω μοντέλα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ρωσικής κυριαρχίας.

Σύμφωνα δε, με το Reuters, ο Πούτιν δήλωσε ότι τα μοντέλα ΑΙ έχουν καταστεί σημαντικό μέσο διάδοσης πληροφοριών και είναι ικανά να επηρεάσουν τις απόψεις ολόκληρων εθνών. Πρόσθεσε ότι η εξάρτηση από τέτοια μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί σε άλλες χώρες δεν είναι αποδεκτή για τη Ρωσία.

«Για τη Ρωσία, είναι θέμα εθνικής, τεχνολογικής και αξιακής κυριαρχίας. Ως εκ τούτου, η χώρα μας πρέπει να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δικών της τεχνολογιών και προϊόντων στον τομέα της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Πούτιν στο AI Journey, το σημαντικής εμβέλειας γεγονός της Ρωσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ειδικότερα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η ειδική ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε ολόκληρη τη χώρα και στη διασφάλιση κοντινών πηγών ενέργειας, όπως μικρής κλίμακας πυρηνικοί σταθμοί.

Ενώ η Ρωσία υστερεί σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, δύο μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, το Gigachat και το Yandex GPT, έχουν αναπτυχθεί από τις κύριες εταιρείες της χώρας που ειδικεύονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη Sberbank και τη Yandex.

Η Sberbank, η οποία εξελίχθηκε από παραδοσιακή τράπεζα σε εταιρεία τεχνολογίας, ανακοίνωσε την Τετάρτη μια νέα έκδοση του Gigachat και παρουσίασε στον Πούτιν προϊόντα που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, από ανθρωποειδή ρομπότ έως ΑΤΜ που ελέγχουν την υγεία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η συμβολή των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ρωσίας θα πρέπει να υπερβεί τα 11 τρισεκατομμύρια ρούβλια (136,57 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2030. Ζήτησε την ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης, επιπλέον της ειδικής ομάδας εργασίας, και προέτρεψε τα κρατικά ιδρύματα και τις εταιρείες να κάνουν αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με τον αποκλεισμό των εισαγωγών υλικού, συμπεριλαμβανομένων των μικροτσίπ, οι δυτικές κυρώσεις έχουν αποτελέσει εμπόδιο στις προσπάθειες της Ρωσίας να επεκτείνει την υπολογιστική της ικανότητα και να αναπτύξει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ακόμη, ο Πούτιν προειδοποίησε κατά της υπερβολικής ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά δήλωσε ότι μόνο ρωσικά μοντέλα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εθνική ασφάλεια και τη συλλογή πληροφοριών, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν φεύγουν από τη χώρα.