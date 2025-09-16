ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ επισημοποιεί τη συμφωνία για την πώληση του TikTok 

Την επίτευξη συμφωνίας για την πώληση του TikTok στις ΗΠΑ επισημοποίησε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ ανέφερε πως «έχουμε συμφωνία για το TikTok», προσθέτοντας πως σύντομα θα ανακοινώσει το ποιος θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης της κινεζικής πλατφόρμας στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν καταλήξει σε συμφωνία που θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας της πλατφόρμας

Νωρίτερα την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή.

«Η μεγάλη εμπορική συνάντηση στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας εξελίχθηκε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! Θα ολοκληρωθεί σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Επίσης, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που οι νέοι της χώρας μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!».

Η συμφωνία για το TikTok, με 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν μήνες μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης οικονομίας στον κόσμο, οι οποίες προσπάθησαν να εκτονώσουν έναν ευρύ εμπορικό πόλεμο που έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο, το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους και το οποίο ψήφισε νόμο το 2024, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, που απαιτούσε την πώληση της εφαρμογής λόγω των φόβων ότι τα δεδομένα των αμερικανικών χρηστών του TikTok θα μπορούσαν να είναι προσβάσιμα από την κινεζική κυβέρνηση, επιτρέποντας στο Πεκίνο να κατασκοπεύει τους Αμερικανούς ή να διεξάγει επιχειρήσεις επηρεασμού μέσω της εφαρμογής.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί να εφαρμόσει έναν νόμο που απαιτεί το κλείσιμο της εφαρμογής λόγω ανησυχιών ότι θα εξόργιζε τα εκατομμύρια των χρηστών της εφαρμογής και θα διαταράσσει τις πολιτικές επικοινωνίες, παρατείνοντας αντίθετα την προθεσμία πώλησης σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι η εφαρμογή τον βοήθησε να κερδίσει την επανεκλογή του πέρυσι, και ο προσωπικός του λογαριασμός έχει 15 εκατομμύρια ακόλουθους. Ο Λευκός Οίκος άνοιξε έναν επίσημο λογαριασμό TikTok τον περασμένο μήνα.

Το CNBC ανέφερε την Τρίτη ότι η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 30 έως 45 ημερών και ότι θα περιλαμβάνει τους υπάρχοντες επενδυτές της ByteDance, καθώς και νέους επενδυτές.

Η συμφωνία ήταν υπό διαπραγμάτευση την άνοιξη. Θα μετέφερε τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ σε μια νέα εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, στην οποία θα είχαν την πλειοψηφία και θα διαχειρίζονταν Αμερικανοί επενδυτές, αλλά τέθηκε σε αναμονή μετά την ανακοίνωση της Κίνας ότι δεν θα την εγκρίνει, μετά τις ανακοινώσεις του Τραμπ για την επιβολή υψηλών δασμών στα κινεζικά προϊόντα.