Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Foxconn αναμένει υψηλότερα έσοδα για το τρίτο τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη, λόγω της ισχυρής ζήτησης για διακομιστές Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία βοήθησε τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ηλεκτρονικών συσκευών στον κόσμο να ανακοινώσει αύξηση 27% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

Η Foxconn αναμένεται να σημειώσει σημαντική αύξηση των εσόδων σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, με τα έσοδα από διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης να αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 170% σε ετήσια βάση.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής διακομιστών της Nvidia και ο κορυφαίος κατασκευαστής iPhone της Apple επωφελείται από την έκρηξη των κέντρων δεδομένων, καθώς εταιρείες cloud computing όπως η Amazon, η Microsoft και η Alphabet's Google ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια για να επεκτείνουν την υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης και την ερευνητική τους ικανότητα.

Αυτή η έκρηξη βοήθησε τα έσοδα της Foxconn από τις δραστηριότητες cloud και δικτύωσης, που περιλαμβάνουν διακομιστές AI, να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα έσοδα από τα έξυπνα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, όπως τα iPhone, κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο ενδέχεται να επισκιάσει τις προοπτικές της για το τρέχον έτος, καθώς έχει σημαντική παρουσία στον τομέα της μεταποίησης στην Κίνα, παρόλο που αυτή την εβδομάδα η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο παρέτειναν την αναστολή των δασμών για 90 ημέρες.

Τα περισσότερα iPhone που κατασκευάζει η Foxconn για την Apple συναρμολογούνται στην Κίνα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτών που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες παράγεται πλέον στην Ινδία. Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης εργοστάσια στο Μεξικό και το Τέξας για την παραγωγή διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης για την Nvidia.

Η Foxconn επιδιώκει επίσης να επεκτείνει την παρουσία της στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, τον οποίο η εταιρεία θεωρεί σημαντικό μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης, αν και αυτό δεν έχει πάντα εξελιχθεί ομαλά.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Foxconn ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία για την πώληση ενός πρώην εργοστασίου αυτοκινήτων στο Λόρντσταουν του Οχάιο, για 375 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων του, το οποίο είχε αγοράσει το 2022 για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το εργοστάσιο στο Οχάιο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή προϊόντων που σχετίζονται με το cloud.

Η Foxconn έχει επίσης επεκταθεί πέρα από τον παραδοσιακό της ρόλο ως κατασκευαστής iPhone και σε άλλους τομείς. Τον περασμένο μήνα, σύναψε στρατηγική συνεργασία με τον κατασκευαστή βιομηχανικών κινητήρων TECO Electric & Machinery για την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Τα καθαρά κέρδη για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου ανήλθαν σε 44,4 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν (1,48 δισεκατομμύρια δολάρια), υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών της LSEG, που ανέρχονταν σε 38,8 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν, σύμφωνα με την εταιρεία