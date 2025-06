O Ίλον Μασκ σταματά τις διαφημίσεις στα hashtag του X

Την απόφαση να σταματήσει την προβολή διαφημίσεων στα hashtag του X (πρώην Twitter) ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πλατφόρμας, Ίλον Μασκ.

Σε ανάρτηση του σημείωσε πως από την Παρασκευή «ο αισθητικός εφιάλτης που είναι τα hashtag θα απαγορευτεί από τις διαφημίσεις στο 𝕏».

Starting tomorrow, the esthetic nightmare that is hashtags will be banned from ads on 𝕏