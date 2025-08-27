Ο Ίλον Μασκ προσπάθησε να «μπλοκάρει» δικαστικά την OpenAI, στο πλαίσιο της προσφοράς των 97,4 δισ. δολαρίων

Οι δικηγόροι του Ίλον Μασκ προσπάθησαν να εμποδίσουν την OpenAI να αποκτήσει έγγραφα από τη Meta Platforms σχετικά με μια προηγούμενη προσφορά ύψους 97,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να εξαγοράζει την μητρική του ChatGPT, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο.

Η OpenAI δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Μασκ προσπάθησε να προσελκύσει τον αντίπαλό του Μαρκ Ζάκερμπεργκ στην προσφορά του για την εξαγορά της εταιρείαςΤεχνητής Νοημοσύνης νωρίτερα φέτος, αλλά ο επικεφαλής της Meta δεν δέχτηκε.

Στη συνέχεια, η OpenAI ζήτησε από τον δικαστή να διατάξει τη Meta να προσκομίσει έγγραφα και επικοινωνίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε προσφορά για την εταιρεία. Η Meta ζήτησε από τον δικαστή να απορρίψει το αίτημα, λέγοντας ότι θα πρέπει να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα απευθείας από τον Μασκ και την εταιρεία του, xAI.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), οι δικηγόροι του Μασκ δήλωσαν ότι η OpenAI είχε ήδη λάβει έγγραφα που σχετίζονται με την προσφορά από τον ίδιο και την εταιρεία του.

Ωστόσο, οι δικηγόροι της OpenAI και ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν ζήτησαν από τον δικαστή να απορρίψει τους ισχυρισμούς του Μασκ και δήλωσαν ότι τα σχετικά αιτήματα για έγγραφα ήταν στοχευμένα και «αφορούσαν εβδομάδες, όχι χρόνια».

Νωρίτερα τον Αύγουστο, η ομοσπονδιακή δικαστής Υβόν Γκονζάλες Ρότζερς αποφάνθηκε ότι ο Μασκ πρέπει να αντιμετωπίσει τις ισχυρισμούς της OpenAI ότι ο δισεκατομμυριούχος, μέσω δηλώσεων στον Τύπο, αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νομικών αξιώσεων και «ψευδούς προσφοράς για τα περιουσιακά στοιχεία της OpenAI», προσπάθησε να βλάψει την xAI.

Ο επικεφαλής της Tesla μήνυσε την OpenAI, που υποστηρίζεται από τη Microsoft και τον Άλτμαν πέρυσι για τη μετάβαση της εταιρείας σε ένα μοντέλο κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μετά την οποία η OpenAI αντέδρασε με αγωγή εναντίον του Μασκ τον Απρίλιο.

Η δίκη με ενόρκους έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2026.