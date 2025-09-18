Δύο χρόνια πριν, η Nscale ήταν μια ολοκαίνουργια νεοφυής επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είχε αντλήσει ακόμη εξωτερική χρηματοδότηση ούτε είχε ανακοινώσει επίσημα την ύπαρξή της.

Πέρυσι, η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο βγήκε από το «stealth mode» και τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη Σειρά Α χρηματοδότησης, συγκεντρώνοντας 155 εκατομμύρια δολάρια.

Σήμερα, η Nscale βρίσκεται στο επίκεντρο της πιο «καυτής» αγοράς στον πλανήτη: Της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και διαθέτει σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια νέων κεφαλαίων από τη Nvidia, την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο.

Στα τελευταία δελτία Τύπου, η Nscale παρουσιάστηκε ως στρατηγικός συνεργάτης υποδομών AI για τις Nvidia, Microsoft και OpenAI. Παράλληλα, ανακοίνωσε πενταετή συμφωνία 6,2 δισ. δολαρίων με τη Microsoft και την Aker για ανάπτυξη hyperscale υποδομών στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Νορβηγία.

Η OpenAI είχε ήδη συνεργαστεί με την εταιρεία για το έργο Stargate, ένα data center στη Νορβηγία με στόχο την εγκατάσταση 100.000 GPUs έως το 2027.

Η άνοδος είναι εντυπωσιακή για μια εταιρεία που δεν υπήρχε όταν το ChatGPT εμφανίστηκε στα τέλη του 2022. Σημειώνεται πως αρχικά, η Nscale ήταν μέρος της Arkon Energy, που ειδικευόταν σε υποδομές για εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, προτού στραφεί στις ανάγκες της AI. Όπως και η CoreWeave, η οποία ξεκίνησε από την κρυπτογράφηση και πλέον έχει κεφαλαιοποίηση 58 δισ. δολαρίων, η Nscale συνδυάζει data centers, ενέργεια και GPUs με λογισμικό για να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Ο CEO, Τζος Πέιν τονίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει δύο βασικά προβλήματα: έλλειψη υπολογιστικής ισχύος και κατακερματισμένη αγορά. Η Nscale φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό, υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή στρατηγική για «κυρίαρχη AI». Παράλληλα, μεγάλοι αμερικανικοί παίκτες, όπως η Microsoft και η OpenAI, δίνουν ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξή της.

Με σχέδια για 350.000 GPUs έως το 2027 και σημαντικές επενδύσεις από τη Nvidia και τη Microsoft, η Nscale αναδεικνύεται σε βασικό παίκτη για την εξέλιξη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης σε παγκόσμιους ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης.