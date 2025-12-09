Ν. Κορέα: Eρευνα για τη διαρροή δεδομένων 33 εκατ. πελατών από κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξάγει έρευνα στα γραφεία του ιστοτόπου διαδικτυακών πωλήσεων Coupang ύστερα από διαρροή δεδομένων που αφορούσε πάνω από 33 εκατομμύρια πελάτες της.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης «διεξάγουν επιχείρηση έρευνας και κατάσχεσης στη (νοτιοκορεατική) έδρα της Coupang», αναφέρουν οι ίδιες σε ανακοίνωσή τους, όπου διευκρινίζουν ότι πρόκειται για «μέτρο που είναι απαραίτητο για να γίνουν κατανοητά με ακρίβεια τα γεγονότα».

Ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang, η παγκόσμια έδρα του οποίου βρίσκεται στο Σιάτλ των ΗΠΑ, είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών της Νότιας Κορέας. Προτείνει στους εκατομμύρια πελάτες της εξαιρετικά γρήγορες παραδόσεις για προϊόντα όλων των ειδών, από τρόφιμα ως είδη οικιακής χρήσης.

Η επιχείρηση έπεσε θύμα φέτος σημαντικής διαρροής δεδομένων, μεταξύ των οποίων ονομάτων, διευθύνσεων email, τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων παράδοσης και ιστορικών παραγγελίας. Ωστόσο από την παραβίαση αυτή δεν επλήγησαν πληροφορίες πληρωμής και αναγνωριστικά στοιχεία σύνδεσης.

Σύμφωνα με τη Coupang, η διαρροή αυτή δεδομένων αφορά 33,7 εκατομμύρια πελάτες.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιούνγκ αξίωσε την περασμένη εβδομάδα να ληφθούν γρήγορα μέτρα για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι αυτής της διαρροής, η οποία έγινε, σύμφωνα με τη Σεούλ, από διακομιστές της εταιρείας που βρίσκονται εκτός του εδάφους της Νότιας Κορέας ανάμεσα στις 24 Ιουνίου και στις 8 Νοεμβρίου.

Για τα γεγονότα αυτά η Coupang φαίνεται να έλαβε γνώση μόλις τον περασμένο μήνα, όταν η νοτιοκορεατική αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν την κατάθεση αγωγής από την επιχείρηση κατά πρώην υπαλλήλου κινεζικής υπηκοότητας, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τη διαρροή αυτή.