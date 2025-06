Nintendo Switch 2: Πρεμιέρα την Πέμπτη για τη νέα κονσόλα - Τι πρέπει να ξέρετε

Τη νέα της κονσόλα, το Nintendo Switch 2 είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει η Nintendo μετά από οκτώ χρόνια, με το λανσάρισμά της παγκοσμίως να είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (05/06).

Όπως αναφέρουν οι New York Times, με μια ματιά, το Switch 2 μοιάζει με τον δημοφιλή προκάτοχό του, το πρώτο Switch που έχει πουλήσει περισσότερες από 152 εκατομμύρια κονσόλες. Και το διαφημιστικό του μήνυμα είναι παρόμοιο: Ένα σύστημα που διαθέτει τόσο ενσωματωμένη οθόνη όσο και βάση σύνδεσης με τηλεόραση, ώστε οι παίκτες να μπορούν να «εναλλάσσονται» μεταξύ handheld gaming και παιχνιδιού στην τηλεόραση.

Η μεγαλύτερη διαφορά έγκειται στα ισχυρότερα τσιπ της νέας κονσόλας που προσφέρουν υψηλότερες τεχνικές αποδόσεις. Παράλληλα, διαθέτει μεγαλύτερη ενσωματωμένη οθόνη, η οποία προσφέρει ανάλυση 1080p, ενώ όταν συνδεθεί σε συμβατή τηλεόραση, μπορεί να φτάσει μέχρι και σε 4Κ ανάλυση.

Πώς επηρεάζουν οι δασμοί την τιμή της;

Η Nintendo επιβεβαίωσε τη βασική τιμή του Switch 2 στα 449 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες πριν ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει ένα κύμα δασμών στα εισαγόμενα αγαθά που περιελάμβανε κάθε χώρα όπου βασίζεται η εταιρεία για την κατασκευή.

Αντί να αυξήσει την τιμή της κονσόλας, η Nintendo καθυστέρησε προσωρινά τις προπαραγγελίες και αργότερα ανακοίνωσε αυξήσεις τιμών στα αξεσουάρ του Switch 2, όπως τα χειριστήρια και οι θήκες μεταφοράς.

Ποια παιχνίδια μπορείτε να αγοράσετε;

Ο εμπορικότερος launch τίτλος της νέας κονσόλας είναι το Mario Kart World. Το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, το Mario Kart 8 Deluxe, έχει πουλήσει πάνω από 68 εκατομμύρια αντίτυπα για το αρχικό Switch. Στο πλαίσιο της μεταβλητής στρατηγικής τιμολόγησης της Nintendo, το Mario Kart World θα κοστίζει 80 δολάρια. Τα περισσότερα παιχνίδια στο αρχικό Switch κόστιζαν 60 δολάρια, με το Legend of Zelda: Tears of the Kingdom να κοστίζει 70 δολάρια.

Η μόνη άλλη αποκλειστικότητα για το λανσάρισμα από τη Nintendo είναι το Welcome Tour, μια συλλογή μίνι παιχνιδιών αξίας 10 δολαρίων που εξερευνά τις αναβαθμισμένες δυνατότητες των νέων χειριστηρίων Joy-Con.

Αυτή την εβδομάδα, το Switch 2 θα δεχθεί επίσης έναν «κατακλυσμό» από third party παιχνίδια όπως το Cyberpunk 2077 και το Elden Ring που ήταν πολύ απαιτητικά, τεχνικά, για το αρχικό Switch.