Nintendo: Προβλέπει πωλήσεις 15 εκατ. μονάδων της νέας κονσόλας Switch 2

Η Nintendo ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αναμένει να πουλήσει 15 εκατομμύρια μονάδες της νέας κονσόλας Switch 2 κατά το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026. Πρόκειται για την πρώτη πρόβλεψη πωλήσεων από τον ιαπωνικό «κολοσσό» των βιντεοπαιχνιδιών από την ανακοίνωση του διαδόχου της επιτυχημένης συσκευής Switch, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.

Η Nintendo ανακοίνωσε επίσης τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και του συνολικού έτους. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της Nintendo για το τέταρτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της LSEG:

Έσοδα: 208,7 δισεκατομμύρια γιεν (1,45 δισεκατομμύρια δολάρια), έναντι 216,16 δισεκατομμυρίων γιεν που αναμενόταν.

Καθαρά κέρδη: 41,6 δισεκατομμύρια γιεν, έναντι 33,91 δισεκατομμυρίων γιεν που αναμενόταν.

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 24,7% το τέταρτο τρίμηνο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ τα κέρδη μειώθηκαν κατά σχεδόν 50%. Αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο, καθώς οι οπαδοί της Nintendo περιμένουν το Switch 2 και αναβάλλουν την αγορά της τρέχουσας κονσόλας.

Νωρίτερα φέτος, η Nintendo μείωσε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις του Switch σε 11 εκατομμύρια μονάδες για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου. Η Nintendo ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι πούλησε 10,8 εκατομμύρια μονάδες του Switch κατά τη διάρκεια του έτους, λίγο κάτω από τις δικές της προβλέψεις και με πτώση 31% σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία έρευνας αγοράς Omdia αναμένει ότι η Nintendo θα πουλήσει 14,7 εκατομμύρια μονάδες Switch 2 μόνο το 2025, αριθμός που θα είναι περίπου 10% υψηλότερος από τον αριθμό των πωλήσεων του Switch κατά το έτος της κυκλοφορίας του.

«Το Switch 2 θα κυκλοφορήσει σε ισχυρότερη θέση από τον προκάτοχό του, με πάνω από 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες Switch να αποτελούν μια ισχυρή βάση για την υιοθέτησή του», δήλωσε ο George Jijiashvili, ανώτερος αναλυτής της Omdia, σε email προς το CNBC.

Έμφαση στους δασμούς

Οι επενδυτές επικεντρώνονται επίσης στις προβλέψεις της Nintendo για το οικονομικό έτος. Η εταιρεία αναμένει καθαρές πωλήσεις 1,9 τρισεκατομμυρίων γιεν, αύξηση 63% σε ετήσια βάση, αλλά λίγο κάτω από τις εκτιμήσεις της LSEG για 2 τρισεκατομμύρια γιεν. Αναμένει τα καθαρά κέρδη να αυξηθούν κατά 7,6% σε 300 δισεκατομμύρια γιεν, κάτω από τις εκτιμήσεις της LSEG για 388,8 δισεκατομμύρια γιεν.

Ωστόσο, η Nintendo σημείωσε ότι όλες οι προβλέψεις της βασίζονται στους δασμούς που ισχύουν στις ΗΠΑ από τις 10 Απριλίου, μετά την παύση των αμοιβαίων δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πολλές χώρες.

Τον Απρίλιο, η Nintendo καθυστέρησε τις προπαραγγελίες για το Switch 2 στις ΗΠΑ μετά την αρχική ανακοίνωση των εκτεταμένων δασμών του Τραμπ σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι κονσόλες της Nintendo κατασκευάζονται στο Βιετνάμ, το οποίο θα επιβαρυνθεί με δασμούς 46% μόλις αρθεί η αναστολή.

Ο πρόεδρος της Nintendo, Shuntaro Furukawa, δήλωσε την Πέμπτη ότι εάν επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί και χρειαστεί να προσαρμοστούν οι τιμές των προϊόντων της, η ζήτηση στις ΗΠΑ ενδέχεται να μειωθεί, σύμφωνα με το Reuters. Οι δασμοί θα μπορούσαν να πλήξουν τα κέρδη κατά δεκάδες δισεκατομμύρια γιεν, πρόσθεσε ο Furukawa, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Serkan Toto, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων παιχνιδιών Kantan Games με έδρα το Τόκιο, δήλωσε ότι οι προβλέψεις της Nintendo είναι συνήθως συντηρητικές.

«Η Nintendo αγαπά να υποτιμά τις προβλέψεις της, και το τρέχον κλίμα γύρω από τους δασμούς της δίνει κάθε λόγο να είναι πιο προσεκτική από ποτέ», δήλωσε ο Toto στο CNBC.

Πρόσθεσε ότι οι δασμοί δημιουργούν ένα «ασαφές μέλλον» για τη Nintendo, καθιστώντας «αδύνατη» για οποιονδήποτε κατασκευαστή υλικού να κάνει προβλέψεις πωλήσεων.

Το Switch 2 τροφοδοτεί την άνοδο των μετοχών

Οι επενδυτές επικεντρώνονται τώρα στην απόδοση του διαδόχου της κονσόλας, του Switch 2, μετά την κυκλοφορία του. Το Switch 2 θα ξεκινήσει από 449,99 δολάρια στις ΗΠΑ και έχει βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.

Εκτός από τις προβλέψεις για πωλήσεις 15 εκατομμυρίων μονάδων για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026, η Nintendo δήλωσε ότι αναμένει να πουλήσει 45 εκατομμύρια μονάδες λογισμικού κατά την ίδια περίοδο.

Τα παιχνίδια είναι σημαντικά για την επιτυχία κάθε κονσόλας και η Nintendo ανακοίνωσε ότι το Switch 2 θα κυκλοφορήσει με δύο τίτλους: το «Mario Kart World» και το «Nintendo Switch 2 Welcome Tour». Θα κυκλοφορήσουν επίσης εκδόσεις του Switch 2 για υπάρχοντα παιχνίδια, όπως το «Zelda: Breath of the Wild». Η Nintendo στηρίζεται στους δημοφιλείς χαρακτήρες της, όπως ο Mario και η Zelda, για να ενισχύσει την ελκυστικότητα του Switch 2.

Η Nintendo κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το αρχικό Switch το 2017 και έχει γίνει η δεύτερη πιο πωλημένη κονσόλα της ιαπωνικής γίγαντας των βιντεοπαιχνιδιών με πάνω από 150 εκατομμύρια πωλημένες μονάδες. Η εταιρεία κατάφερε να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του υλικού χάρη σε επιτυχημένα παιχνίδια με χαρακτήρες όπως ο Super Mario, franchises όπως το Pokemon και την επέκταση της πνευματικής της ιδιοκτησίας στον κινηματογράφο.

Οι επενδυτές είναι αισιόδοξοι ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τη δημοτικότητά της, με τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο περίπου 30% φέτος και 64% τους τελευταίους 12 μήνες.