Techcrunch

Καθώς η βιομηχανία του θεάματος εξακολουθεί να αναζητά πότε και πώς θα χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στη δημιουργία ταινιών, η Netflix επιλέγει να προχωρήσει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Στην τριμηνιαία έκθεσή της προς τους επενδυτές, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, η εταιρεία ανέφερε ότι βρίσκεται «σε εξαιρετικά καλή θέση για να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η Netflix δεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τη γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη ως θεμέλιο της δημιουργίας περιεχομένου, αλλά τη θεωρεί χρήσιμο εργαλείο για την αύξηση της αποδοτικότητας των δημιουργών. «Χρειάζεται ένας σπουδαίος καλλιτέχνης για να φτιάξει κάτι σπουδαίο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος στην τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει καλύτερα εργαλεία στους δημιουργούς, αλλά δεν σε κάνει από μόνη της σπουδαίο αφηγητή».

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά γενετική ΤΝ σε τελικό πλάνο της αργεντίνικης σειράς The Eternaut για να αποδώσει τη σκηνή κατάρρευσης ενός κτιρίου. Στη συνέχεια, οι δημιουργοί του Happy Gilmore 2 αξιοποίησαν την τεχνολογία για να «νεανίσουν» τους χαρακτήρες στην εναρκτήρια σκηνή, ενώ οι παραγωγοί του Billionaires’ Bunker τη χρησιμοποίησαν στο στάδιο της προπαραγωγής για τον σχεδιασμό κοστουμιών και σκηνικών.

Η συζήτηση για την ΤΝ προκαλεί έντονη ανησυχία στο Χόλιγουντ, καθώς πολλοί καλλιτέχνες φοβούνται ότι τα εργαλεία αυτά, εκπαιδευμένα χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μπορούν να απειλήσουν τις δουλειές τους. Η πρόσφατη παρουσίαση του μοντέλου Sora 2 από την OpenAI, που δημιουργεί ήχο και βίντεο χωρίς ισχυρούς περιορισμούς, οδήγησε το σωματείο SAG-AFTRA και τον ηθοποιό Μπράιαν Κράνστον να ζητήσουν αυστηρότερα μέτρα κατά των deepfakes.

Απαντώντας σε ερώτηση επενδυτή για το Sora, ο Σαράντος παραδέχτηκε ότι «είναι λογικό να επηρεαστούν οι δημιουργοί περιεχομένου», αλλά δήλωσε πως δεν ανησυχεί για το μέλλον του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. «Δεν φοβόμαστε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα», είπε.

Τα έσοδα της Netflix αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 11,5 δισ. δολάρια, αν και υπολείπονταν των προβλέψεων της εταιρείας.

