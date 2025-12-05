Νέα εποχή για το Google Search: Συγχώνευση των AI Overviews με το AI Mode

Καθώς η OpenAI μπαίνει σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω ανταγωνιστικών πιέσεων, η Google ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε να δοκιμάζει ένα νέο χαρακτηριστικό που συγχωνεύει τα AI Overviews με το AI Mode στην Αναζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες που λαμβάνουν πλέον το συνηθισμένο AI-δημιουργημένο στιγμιότυπο βασικών πληροφοριών πάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορούν να επιλέξουν να εμβαθύνουν, κάνοντας επιπλέον ερωτήσεις μέσω μιας συνομιλίας.

Η Google ονομάζει αυτό το χαρακτηριστικό AI Mode. Κυκλοφόρησε για χρήστες στις ΗΠΑ τον Μάιο και για χρήστες παγκοσμίως τον Αύγουστο, επιτρέποντας μια αμφίδρομη συνομιλία με το Gemini AI της Google, σε μια εμπειρία παρόμοια με το ChatGPT, όπως αναφέρει το TechCrunch.

Ωστόσο, μέχρι τώρα η πρόσβαση στην εμπειρία απαιτούσε να σκεφτείς εκ των προτέρων τι είδους ερώτηση επρόκειτο να κάνεις. Αν επρόκειτο για μια πιο παραδοσιακή αναζήτηση ή για κάτι στο οποίο θα περίμενες μια σύντομη απάντηση, πιθανότατα συνέχιζες να πληκτρολογείς στο κουτί αναζήτησης όπως πάντα.

Η Google τώρα θέλει να δοκιμάσει κατά πόσο έχει νόημα να διαχωρίζει αυτές τις δύο εμπειρίες.

Με τη νέα δοκιμή, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, η Google λέει ότι οι χρήστες θα μπορούν να «εμβαθύνουν» στο AI Mode απευθείας από τη σελίδα αποτελεσμάτων. Παρότι το τεστ διατίθεται σε χρήστες παγκοσμίως, προς το παρόν είναι διαθέσιμο μόνο σε κινητές συσκευές.

Η κυκλοφορία του χαρακτηριστικού έρχεται παράλληλα με μια ώθηση μέσα στην αντίπαλη εταιρεία AI, την OpenAI, η οποία αναβάλλει άλλα προϊόντα για να επικεντρωθεί στη βελτίωση της εμπειρίας του chatbot. Εν μέρει χάρη στο μοντέλο εικόνας Gemini Nano Banana και άλλες βελτιώσεις του Gemini, ο αριθμός των μηνιαίων χρηστών του Gemini ξεπέρασε τα 650 εκατομμύρια τον Νοέμβριο.

Ο αντιπρόεδρος προϊόντος της Google Search, Ρόμπι Στέιν, σημειώνει σε ανάρτηση στο X: «Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να σκέφτεσαι πού ή πώς να κάνεις την ερώτησή σου».