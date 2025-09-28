NASA: Ξαναβγάζει από τον «πάγο» το VIPER - Μαζί με το Blue Origin στη Σελήνη

Η NASA δίνει άλλη μια προσπάθεια στην αποστολή της σεληνιακού ρόβερ για την εξερεύνηση πάγων.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το πρότζεκτ Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) — το οποίο ακυρώθηκε πέρυσι μετά από μια σειρά καθυστερήσεων και αυξανόμενου κόστους — είναι πιθανό να κάνει μια πτήση προς τη Σελήνη με το Blue Origin το 2027 στο πλαίσιο του προγράμματος Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Το Blue Origin πρέπει πρώτα να σχεδιάσει και να δείξει πώς θα λειτουργήσει η παράδοση στην επιφάνεια της Σελήνης και, αν όλα είναι σύμφωνα με τις προτιμήσεις της NASA, το VIPER θα μεταφερθεί από το σκάφος προσεδάφισης Blue Moon Mark 1 της εταιρείας.

Το Blue Origin δεν έχει ακόμη επιχειρήσει προσεδάφιση στη Σελήνη, αλλά το σκάφος προσεδάφισης Blue Moon Mark 1 αναμένεται να εκτοξευθεί αργότερα μες στη χρονιά ως μέρος μιας άλλης παράδοσης CLPS.

Αυτή η αποστολή θα βοηθήσει επίσης στην ενημέρωση της NASA σχετικά με την κοινή χρήση οχημάτων του VIPER, η οποία θα χρησιμοποιήσει ένα δεύτερο σκάφος προσεδάφισης Mark 1 που, σύμφωνα με την υπηρεσία, βρίσκεται ήδη σε παραγωγή.

Αν το VIPER τελικά φτάσει στη Σελήνη, θα αναπτυχθεί στο ακραίο περιβάλλον του Νότιου Πόλου της Σελήνης για να αναζητήσει υδάτινο πάγο και άλλους πόρους που θα μπορούν να υποστηρίξουν μελλοντικές αποστολές.

«Αυτή η παράδοση ίσως να μας δείξει πού είναι πιθανότερο να βρεθεί πάγος και πού είναι πιο εύκολο να τον έχουμε πρόσβαση, ως μελλοντικός πόρος για τους ανθρώπους», δήλωσε σε δήλωσή του ο Joel Kearns, Αναπληρωτής Αναπληρωτής Διοικητής Εξερεύνησης στη Διεύθυνση Επιστημονικών Αποστολών της NASA.

«Μελετώντας αυτές τις πηγές σεληνιακού νερού, αποκτούμε επίσης πολύτιμες γνώσεις για την κατανομή και την προέλευση των πτητικών ουσιών σε όλο το ηλιακό σύστημα, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαδικασίες που έχουν διαμορφώσει το διαστημικό μας περιβάλλον και πώς έχει εξελιχθεί το εσωτερικό μας ηλιακό σύστημα», ανέφερε.