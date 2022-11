NASA: Την Τετάρτη η εκτόξευση της Artemis 1 για Σελήνη

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συνεχίζει την προσπάθειά της για να προχωρήσει στην εκτόξευση της μη επανδρωμένης αποστολής Artemis 1 με προορισμό τη Σελήνη, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, αφού η επιθεώρηση του πυραύλου SLS αποκάλυψε μόνο μικρές φθορές λόγω του κυκλώνα Νικόλ που έπληξε τη Φλόριντα.

«Τίποτα δεν εμποδίζει» την εκτόξευση στη συγκεκριμένη ημερομηνία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Τζιμ Φρι, αξιωματούχος της NASA.

Η εκτόξευση του πυραύλου SLS (Space Launch System), του ισχυρότερου που κατασκεύασε ποτέ η NASA, αναμένεται στη 01:04 (τοπική ώρα – 08:04 ώρα Ελλάδος).

