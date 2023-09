NASA: Προσγειώθηκε το σκάφος με τα δείγματα από τον αστεροειδή (live)

Στην έρημο της Γιούτα προσγειώθηκε με επιτυχία μετά από περιπλάνηση επτά χρόνων η κάψουλα του σκάφους «OSIRIS-REX» της ΝΑSA, φέροντας μαζί του δείγματα που συλλέχθηκαν από έναν αστεροειδή, με την ονομασία «Bennu», από το οποίο οι επιστήμονες ευελπιστούν να έχουν απαντήσεις και νέα ευρήματα για το γαλαξιακό μας σύστημα.

Το Osiris-Rex απελευθέρωσε την κάψουλα με το δείγμα από απόσταση 100.000 χιλιομέτρων. Η μικρή κάψουλα προσγειώθηκε τέσσερις ώρες αργότερα σε μια απομακρυσμένη έκταση, καθώς το σκάφος ξεκινούσε για την αναζήτηση ενός άλλου αστεροειδούς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στοιχεία που δημοσιοποιούν τα ξένα ΜΜΕ, το σκάφος κατάφερε να συλλέξει ένα ατόφιο δείγμα περίπου 250 γραμμαρίων πετρωμάτων και χώματος από τον αστεροειδή, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και είναι απομεινάρι του τότε στροβιλισμένου μείγματος αερίου και σκόνης, δηλαδή την περίοδο, που εκτιμάται ότι σχηματίστηκε η γη.

Μια θεωρία μεταξύ των επιστημόνων είναι ότι αστεροειδείς όπως ο Bennu κάποτε έσπειραν τη Γη με τα συστατικά για τη δημιουργία ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω αστεοειδής θεωρείται ως ο πιο επικίνδυνος βράχος στο ηλιακό σύστημα επειδή, αν και οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές, η πορεία του δίνει τη μεγαλύτερη πιθανότητα σύγκρουσης με τη Γη από όλους τους υπόλοιπους αστεροειδείς.

Λεπτομέρειες για το δείγμα θα αποκαλυφθούν μέσω εκπομπής της NASA από το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στις 11 Οκτωβρίου.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο αστεροειδής Bennu είναι αντιπροσωπευτικός των αρχαιότερων υλικών του ηλιακού συστήματος που έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλα αστέρια που πεθαίνουν και εκρήξεις σουπερνόβα.

«Και για αυτόν τον λόγο, η NASA επενδύει σε αυτές τις αποστολές που είναι αφιερωμένες σε μικρά σώματα για να βελτιώσει την κατανόησή μας για το πώς σχηματίστηκε το ηλιακό μας σύστημα και πώς εξελίχτηκε, όπως ανέφεραν οι επιστήμονες.

Αλλά το δείγμα μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες για τον Bennu, ο οποίος έχει πιθανότητες να συγκρουστεί με τη Γη στο μέλλον.

TOUCHDOWN! The #OSIRISREx sample capsule landed at the Utah Test and Training Range at 10:52am ET (1452 UTC) after a 3.86-billion mile journey. This marks the US's first sample return mission of its kind and will open a time capsule to the beginnings of our solar system. pic.twitter.com/N8fun14Plt