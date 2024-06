NASA: Εκτοξεύτηκε ο τελευταίος πύραυλος της αποστολής PREFIRE (vid)

Ο πύραυλος Electron της Rocket Lab απογειώθηκε από το συγκρότημα εκτόξευσης 1 στο Μάχια της Νέας Ζηλανδίας στις 3:15 μ.μ. NZST την Τετάρτη 5 Ιουνίου (11:15 μ.μ. EDT την Τρίτη 4 Ιουνίου), για τη δεύτερη από τις δύο εκτοξεύσεις της αποστολής PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment) της NASA.

Η αποστολή PREFIRE θα βοηθήσει να καλυφθεί ένα κενό στην κατανόησή μας σχετικά με το πόση από τη θερμότητα της Γης χάνεται στο διάστημα από την Αρκτική και την Ανταρκτική. Κάθε δορυφόρος PREFIRE είναι εξοπλισμένος με ένα όργανο που ονομάζεται θερμικό υπέρυθρο φασματόμετρο.

The second and final CubeSat of the PREFIRE mission has deployed from @RocketLab's Electron #PREFIREandIce!



