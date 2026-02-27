NASA: Αναθεωρεί την αποστολή Artemis για την επιστροφή στη Σελήνη

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία πρόσθεσε μια νέα αποστολή στο πρόγραμμα επιστροφής στη Σελήνη Artemis, που περιλαμβάνει τη δοκιμαστική πρόσδεση ενός διαστημικού σκάφους σε τροχιά γύρω από τη Γη, πριν να προσσεληνώσει τους πρώτους αστροναύτες της, πάνω από μισό αιώνα από την τελευταία φορά που πάτησε άνθρωπος στο έδαφος του γήινου δορυφόρου.

Η NASA αναθεωρεί έτσι την προσπάθειά της να επιστρέψει στη Σελήνη, εν μέσω το ανταγωνισμού και της πίεσης που αισθάνεται από την Κίνα.

Η νέα αποστολή του Artemis σχεδιάζεται για το 2027 και είναι μία από τις πολλές αλλαγές που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία, καθώς η Κίνα πλησιάζει εγγύτερα στον δικό της στόχο, να προσσεληνώσει μια επανδρωμένη αποστολή το 2030. Παράλληλα, Αμερικανοί ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας προειδοποιούν ότι απαιτούνται περισσότερες δοκιμές προτού να κάνει η NASA την απόπειρα να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη, κάτι που πλέον σχεδιάζεται να γίνει το 2028 με την αποστολή Artemis IV.

Η NASA ακύρωσε επίσης την προσπάθεια αναβάθμισης του πυραύλου Space Launch System (SLS), για να επικεντρωθεί στην παραγωγή και το κόστος του πυραύλου αυτού, που είναι αργή σε σύγκριση με τους νεότερους πυραύλους. Η απόφαση αυτή επηρεάζει τη σύμβαση, ύψους σχεδόν 2 δισεκ. δολαρίων, με την εταιρεία Boeing για την κατασκευή ενός πιο ισχυρού ανώτερου σταδίου του πυραύλου SLS, τα τρέχοντα σχέδια του οποίου ακυρώθηκαν.

Οι εταιρείες SpaceX του Ίλον Μασκ και Blue Origin του Τζεφ Μπέζος αναπτύσσουν και οι δύο μια σεληνάκατο για το πρόγραμμα και ανταγωνίζονται ποια θα είναι η πρώτη που θα την στείλει με τη NASA στη Σελήνη. Η Boeing και η Northrop Grumman κατασκευάζουν τον πύραυλο SLS, ο οποίος θα μεταφέρει το διαστημικό σκάφος Orion της Lockheed Martin.

Η νέα αποστολή δίνει στη NASA τη δυνατότητα να κάνει και άλλες δοκιμές πριν προχωρήσει στο φιλόδοξο επόμενο βήμα, την προσσελήνωση. Η υπηρεσία έκανε μια δοκιμή, μη επανδρωμένη, του SLS και του Orion το 2022 και σχεδιάζει για τον Απρίλιο την εκτόξευση της αποστολής Artemis II, που θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη και πάλι πίσω στη Γη.

Η αναθεωρημένη, επανδρωμένη αποστολή Artemis III, με το διαστημικό σκάφος Orion, δεν θα προσσεληνωθεί αλλά θα κάνει μια δοκιμή πρόσδεσης με μία ή και με τις δύο σεληνακάτους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Η διαδικασία είναι ένα κρίσιμο βήμα στην πορεία της υπηρεσίας προς την επιστροφή στη Σελήνη.