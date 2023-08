NASA: Αγωνιώδης αναζήτηση στίγματος τους Voyager 2 μετά από την αποστολή λάθος εντολής

Η Nasa αφουγκράζεται για οποιοδήποτε ηχητικό σήμα από το Voyager 2, αφού έχασε την επαφή με το διαστημόπλοιο που βρίσκεται δισεκατομμύρια μίλια μακριά.

Τρέχοντας όλο και πιο βαθιά στο διαστρικό διάστημα, το Voyager 2 έχει χάσει την επαφή του από τότε που οι ελεγκτές πτήσης έστειλαν μια λάθος εντολή πριν από μια εβδομάδα που έστρεψε την κεραία του μακριά από τη Γη. Η κεραία του διαστημικού σκάφους μετατοπίστηκε μόλις κατά 2%, αλλά ήταν αρκετό για να διακοπεί η επικοινωνία.

You might have heard... Voyager 2 is taking a break from sending data until October. In the meantime, I'm out here, almost 15 billion miles (24 billion km) from Earth and doing fine! - V1



More info from our team: https://t.co/S3BFRo9Va9