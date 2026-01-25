Τα βιομηχανικά ρομπότ έχουν σημειώσει σαφή επιτάχυνση στην υιοθέτησή τους τα τελευταία χρόνια, με τον ρυθμό να αυξάνεται σημαντικά από περίπου το 2020, αντικατοπτρίζοντας μια ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ρομπότ στα εργοστάσια, καθώς οι δυνατότητές τους επεκτείνονται πέρα από την παραδοσιακή, άκαμπτη αυτοματοποίηση προς πιο ευέλικτα και έξυπνα συστήματα.

Οι αναλυτές της Bernstein αναφέρουν ότι η αρχική φάση αυτής της μετατόπισης καθοδηγήθηκε από τη μετάβαση από προγραμματισμένες εκ των προτέρων, σταθερές διαδρομές σε ευέλικτο σχεδιασμό διαδρομών σε πραγματικό χρόνο.

Αυτή η αλλαγή επέτρεψε στα ρομπότ να αναλάβουν ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της τροφοδοσίας μηχανών, της στοιβοθέτησης παλετών και της έξυπνης συγκόλλησης, και έθεσε τα θεμέλια για μια ευρύτερη επέκταση της βιομηχανικής ρομποτικής, αλλά από μόνη της δεν θα ήταν αρκετή για να διατηρήσει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη πάνω από μονοψήφια ποσοστά.

Η επόμενη φάση προχωρά ακόμα παραπέρα, από τον ευέλικτο σχεδιασμό διαδρομών στον σύνθετο σχεδιασμό εργασιών, σημειώνουν οι αναλυτές. Αυτό επιτρέπει στα ρομπότ να χειρίζονται δραστηριότητες που απαιτούν λειτουργίες «εγκεφάλου», όπως εργασίες με μεγάλες ακολουθίες, εργασίες υψηλής δεξιοτεχνίας, χειρισμό μαλακών υλικών και βαθύτερη συνεργασία μηχανής-με-μηχανή ή ανθρώπου-με-μηχανή.

Χωρίς την εφαρμογή αυτών των πιο σύνθετων εφαρμογών, η ανάπτυξη της βιομηχανίας βιομηχανικών ρομπότ πιθανότατα θα επιβραδυνόταν σημαντικά, δήλωσαν οι αναλυτές υπό την ηγεσία του Τζέι Χουάνγκ.

Με την υλοποίηση και των δύο φάσεων, η Bernstein προβλέπει δεκαετή σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 12% για τις παγκόσμιες παραδόσεις βιομηχανικών ρομπότ, με την ανάπτυξη να αναμένεται να παραμείνει ισχυρή πολύ πέρα από την επόμενη δεκαετία.

Η φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη (Physical AI) αποτελεί τη βάση αυτής της επόμενης φάσης ανάπτυξης. Αντί να αναφερόμαστε σε μια νέα κατηγορία «ρομπότ με AI», οι αναλυτές πλαισιώνουν τη φυσική AI ως ένα πολυεπίπεδο οικοσύστημα χτισμένο γύρω από τα βιομηχανικά ρομπότ.

Αυτό το οικοσύστημα περιλαμβάνει τα ίδια τα ρομπότ και τα ψηφιακά τους δίδυμα, λογισμικό σχεδιασμού εργασιών και διαδρομών που τροφοδοτείται όλο και περισσότερο από πολυτροπική AI, αισθητήρες που συλλέγουν φυσικά δεδομένα από το ρομπότ και το περιβάλλον του, καθώς και ψηφιακές αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος που μπορούν να προσομοιώσουν αλληλεπιδράσεις που διέπονται από πραγματική φυσική.

Η Bernstein επισημαίνει αρκετά κρίσιμα σημεία για να κατανοήσει κανείς πώς η φυσική AI επηρεάζει τους παίκτες της βιομηχανίας. Πρώτον, η φυσική AI επεκτείνει τις δυνατότητες των ρομπότ αλλά δεν αντικαθιστά τους κατασκευαστές ρομπότ, καθώς τα πρόσθετα μοντέλα «εγκεφάλου» και «κόσμου» δεν αντικαθιστούν τους αλγόριθμους υψηλής ακρίβειας ελέγχου κίνησης που είναι ενσωματωμένοι στα υπάρχοντα ρομπότ.

Επιπλέον, οι αναλυτές τονίζουν ότι ο «εγκέφαλος» και ο «κόσμος» αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επίπεδα, που συνήθως παρέχονται από διαφορετικούς παρόχους.