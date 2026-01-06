Μπορεί ένα app να να διορθώσει την «καταστροφή» που προκάλεσαν τα social media;

Ο συνιδρυτής του Twitter, Μπιζ Στόουν, και ο συνιδρυτής του Pinterest, Έβαν Σαρπ, έχουν εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση για τη νεοφυή εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησαν, την West Co.

Η startup λάνσαρε τον Νοέμβριο μια έκδοση της πρώτης της εφαρμογής, με την ονομασία Tangle, διαθέσιμη μόνο κατόπιν πρόσκλησης. Πλέον, οι Financial Times συνέθεσαν περισσότερες λεπτομέρειες, βασιζόμενοι σε δηλώσεις των Στόουν και Σαρπ, καθώς και σε κανονιστικές καταθέσεις και αγγελίες θέσεων εργασίας, όπως αναφέρει το TechCrunch.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία έχει αντλήσει 29 εκατομμύρια δολάρια, με την Spark Capital να ηγείται του αρχικού γύρου χρηματοδότησης (seed round).

Ο Σαρπ - διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας - περιέγραψε τη West Co ως προϊόν του ερωτήματος: «Τι θα μπορούσα να δημιουργήσω που να βοηθά έστω και λίγο στην αντιμετώπιση της τρομερής καταστροφής του ανθρώπινου νου και της καρδιάς που έχουμε προκαλέσει τα τελευταία 15 χρόνια;»

Η απάντηση, τουλάχιστον στην αρχική της μορφή, είναι μια εφαρμογή που ρωτά τους χρήστες: «Ποια είναι η πρόθεσή σου για σήμερα;» Οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται τους στόχους τους με φίλους, με στόχο να τους βοηθήσει να «σχεδιάζουν με πρόθεση, να καταγράφουν την πραγματικότητα της καθημερινότητάς τους και να βλέπουν τα βαθύτερα νήματα που διαμορφώνουν τη ζωή τους».

Ο Στόουν δήλωσε στους Financial Times ότι η εφαρμογή ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά πριν κυκλοφορήσει πλήρως στο ευρύ κοινό.