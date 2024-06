Mistral AI: Συγκέντρωσε χρηματοδότηση 600 εκατ. ευρώ - Διεκδικεί την πρώτη θέση από την OpenAI

Τεράστια χρηματικά ποσά συνεχίζουν να μπαίνουν στην «κούρσα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τη Mistral AI, μία γαλλική τεχνολογική startup, να συγκεντρώνει χρηματοδότηση ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος χρηματοδότησης, που ανακοινώθηκε από την εταιρεία την Τρίτη, αποτιμά τη Mistral AI στα 5,8 δισ. ευρώ, δήλωσε πηγή στο CNBC που γνωρίζει το θέμα.

Η Mistral AI δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση. Οι Financial Times ανέφεραν ότι η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων General Catalyst ηγήθηκε του κύκλου, στον οποίο συμμετείχαν επίσης υφιστάμενοι επενδυτές.

Η γαλλική startup είναι μόλις ενός έτους. Ωστόσο, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τεράστια χρηματικά ποσά, ενώ ταυτόχρονα διεκδικεί να αναμετρηθεί με την OpenAI και να γίνει ο «πρωταθλητής» Τεχνητής Νοημοσύνης της Ευρώπης.

Η Mistral AI κατασκευάζει τα λεγόμενα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM), τα οποία στηρίζουν εφαρμογές όπως τα chatbots που έγιναν δημοφιλή από το ChatGPT.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι ιδιαίτερα δαπανηρές και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές, όπως η αγορά των ημιαγωγών της Nvidia.

Ο πρώτος κύκλος χρηματοδότησης της Mistral, που αναφέρεται σε πολύ πρώιμες επενδύσεις σε μια εταιρεία, ήταν μόνο 105 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με περυσινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Arthur Mensch, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Mistral, έχει γίνει ο «ροκ σταρ» στην ευρωπαϊκή τεχνολογική σκηνή, καθώς οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην ήπειρο στοχεύουν να αναμετρηθούν με αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Microsoft, Google και Amazon.

Από την πλευρά τους, οι ίδιοι αυτοί γίγαντες της τεχνολογίας επιδιώκουν, επίσης, να συνεργαστούν με αυτές τις νέες εταιρείες. Τον Φεβρουάριο, η Microsoft ανακοίνωσε μια επένδυση στη Mistral.

Στην πλατφόρμα X, ο Mensch ευχαρίστησε τους νέους και υφιστάμενους επενδυτές της εταιρείας «για τη συνεχή εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στην παγκόσμια επέκτασή μας».

«Αυτό θα επιταχύνει τον οδικό μας χάρτη, καθώς συνεχίζουμε να φέρνουμε την πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια όλων», πρόσθεσε.

We are announcing €600M in Series B funding for our first anniversary. We are grateful to our new and existing investors for their continued confidence and support for our global expansion. This will accelerate our roadmap as we continue to bring frontier AI into everyone’s…