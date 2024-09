Microsoft: Προειδοποιεί τον τομέα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ για νέα απειλή ransomware

Η Vanilla Tempest, μια ομάδα ransomware, γνωστή και ως Vice Society, εθεάθη να αναπτύσσει για πρώτη φορά το στέλεχος ransomware INC, για να στοχεύσει τον αμερικανικό τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με πληροφορίες του The Hacker News.

Αυτό προκύπτει από τους ερευνητές κυβερνοασφάλειας της Microsoft, οι οποίοι περιέγραψαν πρόσφατα λεπτομερώς τα νεότερα ευρήματά τους σε ένα νήμα στο X.

Microsoft observed the financially motivated threat actor tracked as Vanilla Tempest using INC ransomware for the first time to target the healthcare sector in the United States. pic.twitter.com/WnnZvGODjV