Meta: Σε 16 δισ. δολάρια ανήλθε το κέρδος της από απατηλές διαφημίσεις το 2024

Ποσόν της τάξεως των 16 δισ.δολαρίων, δηλαδή το 10% των ετήσιων εσόδων της Meta το 2024 προέρχεται από 15 δισ.απατηλές διαφημίσεις την ημέρα. Αυτό διαπιστώνει έρευνα του Reuters και ειδικότερα του συναδέλφου Jeff Horwitz.

Σύμφωνα με έγγραφο του Δεκεμβρίου 2024, η εταιρεία, η οποία ελέγχει το Facebook, το instagram και το WhatsApp εμφανίζει καθημερινά στους χρήστες των πλατφορμών της περίπου 15 δισεκατομμύρια διαφημίσεις «υψηλού κινδύνου» – αυτές που εμφανίζουν σαφή σημάδια απάτης.

Η Meta κερδίζει περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα από αυτή την κατηγορία διαφημίσεων απάτης κάθε χρόνο, σύμφωνα με ένα άλλο έγγραφο του τέλους του 2024.

Μεγάλο μέρος της απάτης προήλθε από εμπόρους που ενήργησαν με τρόπο αρκετά ύποπτο ώστε να επισημανθούν από τα εσωτερικά συστήματα προειδοποίησης της Meta. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα, η εταιρεία απαγορεύει τη διαφήμιση μόνο εάν τα αυτοματοποιημένα συστήματά της προβλέπουν με βεβαιότητα τουλάχιστον 95% ότι οι έμποροι διαπράττουν απάτη. Εάν η εταιρεία δεν είναι τόσο σίγουρη, αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο διαφημιζόμενος είναι πιθανός απατεώνας, η Meta χρεώνει υψηλότερες τιμές διαφήμισης ως ποινή, σύμφωνα με τα έγγραφα. Ο σκοπός είναι να αποτρέψει τους ύποπτους διαφημιστές από την τοποθέτηση διαφημίσεων.

Τα έγγραφα σημειώνουν επίσης ότι οι χρήστες που κάνουν κλικ σε απατηλές διαφημίσεις είναι πιθανό να δουν περισσότερες από αυτές λόγω του συστήματος εξατομίκευσης διαφημίσεων της Meta, το οποίο προσπαθεί να προβάλλει διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Οι λεπτομέρειες της εμπιστευτικής αυτο-αξιολόγησης της Meta προέρχονται από έγγραφα που δημιουργήθηκαν μεταξύ του 2021 και του τρέχοντος έτους στα τμήματα οικονομικών, λόμπι, μηχανικής και ασφάλειας της Meta. Συνολικά, αντανακλούν τις προσπάθειες της Meta να ποσοτικοποιήσει την κλίμακα της κατάχρησης στις πλατφόρμες της – και την απροθυμία της εταιρείας να λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τα επιχειρηματικά της συμφέροντα.

Η αποδοχή από τη Meta εσόδων από πηγές που υποψιάζεται ότι διαπράττουν απάτη υπογραμμίζει την έλλειψη ρυθμιστικής εποπτείας του διαφημιστικού κλάδου, δήλωσε ο Sandeep Abraham, ελεγκτής απάτης και πρώην ερευνητής ασφάλειας της Meta, ο οποίος τώρα διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων με την ονομασία Risky Business Solutions.

Πάντως, «αν οι ρυθμιστικές αρχές δεν ανέχονται τις τράπεζες να κερδίζουν από απάτες, δεν πρέπει να το ανέχονται και στον τομέα της τεχνολογίας», δήλωσε στο Reuters.

Σε δήλωσή του, πάντως, ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, είπε ότι τα έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή του Reuters «παρουσιάζουν μια επιλεκτική άποψη που παραποιεί την προσέγγιση της Meta όσον αφορά τις απάτες και τις εξαπατήσεις». Η εσωτερική εκτίμηση της εταιρείας ότι θα κερδίσει το 10,1% των εσόδων της για το 2024 από απάτες και άλλες απαγορευμένες διαφημίσεις ήταν «ακατέργαστη και υπερβολικά περιεκτική», δήλωσε ο Stone. Η εταιρεία διαπίστωσε αργότερα ότι ο πραγματικός αριθμός ήταν χαμηλότερος, επειδή η εκτίμηση περιελάμβανε και «πολλές» νόμιμες διαφημίσεις, είπε. Αρνήθηκε,δε, να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία.