Meta: Ισχυρές πιέσεις από τη Βρετανία για τις παράνομες οικονομικές διαφημίσεις

Σε τροχιά σύγκρουσης με τις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές βρίσκεται η Meta, καθώς νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τη συστηματική αποτυχία του τεχνολογικού κολοσσού να περιορίσει τις παράνομες οικονομικές διαφημίσεις.

Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις για «κάθαρση» στις πλατφόρμες της, η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ φαίνεται να επιτρέπει την έκθεση εκατομμυρίων χρηστών σε επενδυτικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με εσωτερική επανεξέταση της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) της Βρετανίας, η οποία περιήλθε στην κατοχή του Reuters, κατά τη διάρκεια μιας μόλις εβδομάδας τον περασμένο Νοέμβριο, εντοπίστηκαν 1.052 διαφημίσεις για προϊόντα υψηλού κινδύνου (όπως trading συναλλάγματος και CFDs) από μη εξουσιοδοτημένους παρόχους.

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα είναι πως το 56% αυτών των διαφημίσεων προερχόταν από οντότητες που η FCA είχε ήδη επισημάνει στη Meta ως ύποπτες.

Η διάτρητη νομοθεσία και το παράδοξο της Αυστραλίας

Η αδυναμία ελέγχου αναδεικνύει ένα κρίσιμο νομοθετικό κενό, καθώς παρόλο που η Πράξη για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Online Safety Act) άρχισε να εφαρμόζεται τον Μάρτιο του 2025, οι διατάξεις που προβλέπουν τσουχτερά πρόστιμα (έως 10% του παγκόσμιου τζίρου) για πληρωμένες διαφημίσεις-απάτες έχουν καθυστερήσει έως το 2027.

Η διαφορά προσέγγισης της Meta γίνεται εμφανής σε σύγκριση με την Αυστραλία, καθώς εκεί, όπου η νομοθεσία είναι ήδη αυστηρή με πρόστιμα που αγγίζουν τα 50 εκατ. δολάρια, τα συστήματα της Meta μπλόκαραν ακαριαία πειραματική «ύποπτη» διαφήμιση που δημιούργησε το Reuters. Αντίθετα, η ίδια διαφήμιση εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε κανονικά στη Βρετανία.

Πιέσεις από τον τραπεζικό κλάδο

Οι βρετανικοί τραπεζικοί κολοσσοί, όπως η Barclays και η Revolut, κλιμακώνουν την κριτική τους, υποστηρίζοντας ότι οι πλατφόρμες της Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοοικονομικής απάτης στη χώρα.

«Είναι ζήτημα οικονομικής βούλησης, όχι τεχνολογικής αδυναμίας», σχολιάζουν αναλυτές της αγοράς, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία πρέπει να επενδύσει περισσότερα στην προστασία των καταναλωτών παρά στη διατήρηση των διαφημιστικών εσόδων.

Από την πλευρά της, η Meta υποστηρίζει ότι δρά επιθετικά κατά της απάτης και ότι το 70% των διαφημιστικών εσόδων της παγκοσμίως προέρχεται πλέον από επαληθευμένους διαφημιστές. Ωστόσο, για την FCA και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, τα αποτελέσματα παραμένουν πενιχρά, με τις αρχές να ζητούν «ταχύτερα και αποφασιστικότερα βήματα» πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη για τις αποταμιεύσεις των πολιτών.