Meta: Εξαγόρασε την εταιρεία Tεχνητής Nοημοσύνης Manus

H Meta εξαγόρασε την Manus, μια πολλά υποσχόμενη startup Τεχνητής Νοημοσύνης, σε μια από τις σημαντικότερες κινήσεις της στο χώρο του AI το 2025.

Ο «κολοσσός» των social media επιβεβαίωσε την εξαγορά της Manus, αν και δεν έχουν δοθεί επίσημα οικονομικά στοιχεία από τις εταιρείες, ενώ πολλές αναφορές εκτιμούν ότι η αξία της συναλλαγής είναι πάνω από 2 δισ. δολάρια μια πολύ μεγάλη τιμή για μια startup AI.

Το εν λόγω deal χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές της Meta μετά το WhatsApp και το Scale AI, σύμφωνα με τους Financial Times.

H Meta θέλει να ενισχύσει και να επεκτείνει τις δυνατότητες ευφυών αυτοματισμών (agentic AI) στις πλατφόρμες και υπηρεσίες της:

Ουσιαστικά, θέλει να ενσωματώσει την τεχνολογία agent‑AI σε Meta AI, WhatsApp, Instagram, Facebook και άλλα προϊόντα, να μεταφέρει αποδεδειγμένο επιχειρηματικό μοντέλο AI με άμεσα έσοδα αντί να βασίζεται μόνο στην ανάπτυξη μοντέλων και να επιταχύνει τον ανταγωνισμό με άλλους τεχνολογικούς «κολοσσούς» όπως OpenAI, Google και Microsoft.

Entelechy Asia

Πάντως, η Manus θα συνεχίσει να λειτουργεί ως προϊόν/υπηρεσία και θα πωλείται με συνδρομές, ενώ παράλληλα η τεχνολογία της θα ενσωματώνεται βαθύτερα στο οικοσύστημα της Meta.

Στο μεταξύ, η ομάδα της Manus εντάσσεται στη Meta και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αντίστοιχων AI συστημάτων μέσα στην εταιρεία.

Άλλες πηγές αναφέρουν πως η Meta θα απομακρύνει κινέζικες συνδέσεις ή επιχειρησιακές δραστηριότητες στην Κίνα, για να αποφύγει ρυθμιστικά/γεωπολιτικά προβλήματα.