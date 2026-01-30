Meta: Αναμένει αύξηση δαπανών λόγω της προώθησης της υπερ-νοημοσύνης

Η Meta προέβλεψε ότι οι ετήσιες κεφαλαιουχικές της δαπάνες θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς κατασκευάζει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο της επιδίωξης της υπερ-νοημοσύνης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα συνολικά της έξοδα θα αυξηθούν λόγω του κόστους υποδομών, που περιλαμβάνει δαπάνες cloud τρίτων, υψηλότερες αποσβέσεις και αυξημένα λειτουργικά έξοδα υποδομών.

Η Meta αναμένει ότι οι ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες θα κυμανθούν μεταξύ 115 και 135 δισ. δολαρίων, από 72,22 δισ.δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Τα συνολικά έξοδα για το 2026 εκτιμώνται μεταξύ 162 και 169 δισ. δολαρίων, από 117,69 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος.

Η διαφημιστική πλατφόρμα της Meta παραμένει η κύρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, επιτρέποντας στους διαφημιζόμενους να αυτοματοποιούν και να εξατομικεύουν τις καμπάνιες τους και να υποστηρίζουν τις επενδύσεις της εταιρείας σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίτευξη υπερ-νοημοσύνης, ένα θεωρητικό ορόσημο όπου οι μηχανές υπερβαίνουν την ανθρώπινη απόδοση.

Η εταιρεία απολύει περίπου το 10% του προσωπικού του ομίλου Reality Labs, που αριθμεί περίπου 15.000 υπαλλήλους, καθώς ανακατευθύνει πόρους από ορισμένα προϊόντα metaverse σε wearables. Η μονάδα, που έχει συσσωρεύσει ζημίες άνω των 70 δισ. δολαρίων από το 2021, περιλαμβάνει το φιλόδοξο στοίχημα της Meta στο metaverse, που ώθησε την εταιρεία να αλλάξει το όνομά της από Facebook σε Meta.

Η Meta κατασκευάζει κέντρα δεδομένων κλίμακας γιγαβάτ σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός στην αγροτική Λουιζιάνα, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα κοστίσει 50 δισ. δολάρια, επαρκές για να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του Μανχάταν.

Για την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών της, η Meta συνεργάζεται με εταιρείες όπως η Vistra, η Oklo και η TerraPower, καθιστώντας την έναν από τους κορυφαίους εταιρικούς αγοραστές πυρηνικής ενέργειας παγκοσμίως.

Η Meta διόρισε πρόσφατα την Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ, σύμμαχο του Τραμπ, ως πρόεδρο και αντιπρόεδρο, για να προωθήσει συνεργασίες με κυβερνήσεις και επενδυτές στα έργα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη, θα επικεντρωθεί στον παγκόσμιο στόλο κέντρων δεδομένων της εταιρείας.

Πέρυσι, η Meta υπέγραψε συμβόλαια με τις Alphabet, CoreWeaveκαι Nebius για επιπλέον υπολογιστική ισχύ, αντανακλώντας την ανάγκη επέκτασης λόγω περιορισμών στους εσωτερικούς πόρους.

Η αύξηση των δαπανών οφείλεται στον έντονο ανταγωνισμό της Silicon Valley στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου η Meta αντιμετώπισε προκλήσεις μετά την κακή υποδοχή του μοντέλου Llama 4. Τώρα ποντάρει στα νέα εσωτερικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησαν αυτόν τον μήνα.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου των διακοπών συμπίπτουν με την ισχυρή υιοθέτηση της αυτοματοποιημένης σουίτας διαφήμισης Advantage+, η οποία επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των καμπανιών και ενισχύει την απόδοση των διαφημιστικών δαπανών.

Τον περασμένο χρόνο, η Meta λάνσαρε διαφημίσεις στο WhatsApp και στο Threads, δημιουργώντας άμεσο ανταγωνισμό με πλατφόρμες όπως το X του Ίλον Μασκ, ενώ το Instagram Reels συνεχίζει να ανταγωνίζεται το TikTok και το YouTube Shorts στην επικερδή αγορά βίντεο μικρού μήκους.