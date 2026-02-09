Μασκ: Προτεραιότητηα της SpaceX η Σελήνη - Τα πλάνα για κατασκευή «αυτο-αναπτυσσόμενης» πόλης

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε την Κυριακή ότι η SpaceX έχει μετατοπίσει την προσοχή της στην κατασκευή μιας «αυτο-αναπτυσσόμενης πόλης» στη Σελήνη, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 10 χρόνια.

Η SpaceX εξακολουθεί να σκοπεύει να ξεκινήσει την επίτευξη του μακροχρόνιου στόχου του Μασκ για την κατασκευή μιας πόλης στον Άρη εντός πέντε έως επτά ετών, όπως έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, «αλλά η πρωταρχική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση του μέλλοντος του πολιτισμού και η Σελήνη είναι ταχύτερη».

Τα σχόλια του έρχονται έπειτα από ένα ρεπορτάζ της Wall Street Journal την Παρασκευή, στην οποία αναφέρεται ότι η SpaceX έχει ενημερώσει τους επενδυτές ότι θα δώσει προτεραιότητα στην αποστολή στη Σελήνη και θα επιχειρήσει ένα ταξίδι στον Άρη σε μεταγενέστερο στάδιο, με στόχο την άφιξη ενός μη επανδρωμένου σκάφους στη Σελήνη τον Μάρτιο του 2027.

Μόλις πέρυσι, ο Μασκ δήλωσε ότι στόχος του ήταν να στείλει μια μη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη μέχρι το τέλος του 2026.

Πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι η SpaceX εξαγόρασε την εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης xAI, της οποίας είναι επίσης επικεφαλής, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων σε 1 τρις. δολάρια και την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σε 250 δις δολάρια.

Οι υποστηρικτές της κίνησης την θεωρούν ως έναν τρόπο για την SpaceX να ενισχύσει τα σχέδιά της για τα διαστημικά data centers, τα οποία ο Μασκ θεωρεί πιο ενεργειακά αποδοτικά από τις επίγειες εγκαταστάσεις, καθώς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ αυξάνεται με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, η Tesla σχεδιάζει τώρα να δαπανήσει 20 δισ δολάρια φέτος, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να στραφεί στην αυτόνομη οδήγηση και τα ρομπότ.

Για να επιταχύνει την αλλαγή, ο Μασκ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Tesla θα σταματήσει την παραγωγή δύο μοντέλων αυτοκινήτων στο εργοστάσιό της στην Καλιφόρνια, προκειμένου να δημιουργήσει χώρο για την κατασκευή των ανθρωποειδών ρομπότ Optimus.