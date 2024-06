Οργισμένος ο Μασκ: Απαγορεύω τη χρήση συσκευών Apple με ΟpenΑΙ στις εταιρείες μου

«Εάν η Apple ενσωματώσει το OpenAI σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, τότε οι συσκευές Apple θα απαγορευτούν στις εταιρείες μου. Αυτή είναι μια απαράδεκτη παραβίαση ασφάλειας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Έλον Μασκ, μετά την ανακοίνωση της Apple ότι το iOS 18 πρόκειται να έχει χαρακτηριστικά Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Και οι χρήστες θα πρέπει πριν οποιαδήποτε επίσκεψή τους να ελέγχουν τις συσκευές Apple τους πριν αυτές αποθηκευτούν σε έναν Faraday », συνέχισε.

Επίσης, αναφέρει: «Είναι εντελώς παράλογο το γεγονός ότι η Apple δεν είναι ικανή να φτιάξει δική της τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης αλλά παράλληλα λέει ότι μπορεί να διασφαλίσει ότι η OpenAI θα προστατεύσει την ασφάλεια και το απόρρητό σας. Η Apple δεν έχει ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει μόλις παραδώσει τα δεδομένα σας στο OpenAI. Σε πουλάνε κάτω από το ποτάμι».

Η Apple που κλήθηκε να σχολιάσει αυτή την εξέλιξη ανέφερε ότι η εταιρεία αναπτύσσει τα δικά της προγράμματα και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και ότι το ChatGPT θα είναι μια προαιρετική επιλογή για τους χρήστες των προϊόντων της.

And visitors will have to check their Apple devices at the door, where they will be stored in a Faraday cage

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!



Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.