Μασκ: Η κυβερνοεπίθεση στο «Χ» φαίνεται να ξεκίνησε από ουκρανικές IP διευθύνσεις

Η κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση στο X τη Δευτέρα (10/03) φαίνεται να προήλθε από την Ουκρανία, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Ίλον Μασκ.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο Fox Business Network, μετά τη μερική αποκατάσταση της λειτουργίας, είπε ότι «δεν είμαστε σίγουροι για το τι ακριβώς συνέβη, αλλά υπήρξε μια μαζική κυβερνοεπίθεση που προσπάθησε να ρίξει το X με διευθύνσεις IP που προέρχονταν από την περιοχή της Ουκρανίας».

Την ίδια ώρα, η ομάδα Dark Storm Team ανέλαβε την επίθεση. Η ομάδα κυβερνοασφάλειας SpyoSecure ισχυρίστηκε ότι μίλησε με τον ηγέτη της Dark Storm Team, ο οποίος αποκάλυψε ότι ξεκίνησε μια επίθεση DDOS στο X.

Οι επιθέσεις DDOS υπερφορτώνουν τους διακομιστές ενός ιστότοπου και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, οπότε οι χρήστες βλέπουν ότι δεν έχουν πρόσβαση. Να σημειωθεί πάντως ότι η ομάδα δεν εδρεύει στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίστηκαν στη Δευτέρα (10/03) στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ σε όλον τον κόσμο απέδωσε σε μαζική και συντονισμένη κυβερνοεπίθεση ο ιδιοκτήτης της Ίλον Μασκ.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του το απόγευμα της Δευτέρας ο Μασκ είπε ότι «η μαζική κυβερνοεπίθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη», ενώ πρόσθεσε ότι «μας επιτίθενται κάθε ημέρα, αλλά αυτό έγινε με πολλούς πόρους. Μπλέκεται μια μεγάλη συντονισμένη ομάδα ή/και μια χώρα». Κατέληξε δε λέγοντας ότι «το ψάχνουμε…».

There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏.



We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.



Tracing … https://t.co/aZSO1a92no