Μασκ: Έγινε μαζική κυβερνοεπίθεση κατά του Χ - «Μπορεί να εμπλέκεται κάποια χώρα»

Τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίστηκαν στη Δευτέρα (10/03) στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ σε όλον τον κόσμο απέδωσε σε μαζική και συντονισμένη κυβερνοεπίθεση ο ιδιοκτήτης της Ίλον Μασκ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του το απόγευμα της Δευτέρας ο Μασκ είπε ότι «η μαζική κυβερνοεπίθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη», ενώ πρόσθεσε ότι «μας επιτίθενται κάθε ημέρα, αλλά αυτό έγινε με πολλούς πόρους. Μπλέκεται μια μεγάλη συντονισμένη ομάδα ή/και μια χώρα».

Κατέληξε δε λέγοντας ότι «το ψάχνουμε…».

