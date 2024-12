Μασκ: Έτοιμος να ανταγωνιστεί το Gmail με τη δική του υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η βασική προτεραιότητα του Ίλον Μασκ ήταν παραδοσιακά η εξερεύνηση του διαστήματος και τα αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα. Ωστόσο, από τότε που απέκτησε το Twitter, το οποίο τώρα μετονόμασε σε X, ο δισεκατομμυριούχος έχει δείξει ενεργό ενδιαφέρον για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις υπηρεσίες λογισμικού.

Οι φήμες αναφέρουν ότι η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων ενημέρωσης εξελίσσεται σε μια «εφαρμογή για τα πάντα», με χαρακτηριστικά όπως επιλογές πληρωμών που φέρεται να είναι σύντομα διαθέσιμες.

Το X προσφέρει ήδη μια ειδική πλατφόρμα εργασίας που ανταγωνίζεται το LinkedIn, μαζί με ένα δωρεάν chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης που ονομάζεται Grok (αν και με ορισμένους περιορισμούς).

Αυτή τη φορά, φαίνεται ότι ο Μασκ αναπτύσσει μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το Gmail της Google. Βέβαια, παραμένει ασαφές αν αυτή θα είναι μια αυτόνομη εφαρμογή ή ενσωματωμένη στο X.

Η είδηση «ήρθε» στο φως της δημοσιότητας, όταν ένας χρήστης του X δημοσίευσε το μήνυμα: «Το X Mail θα ήταν ωραίο», προτείνοντας τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως “[email protected]”.

Ο Μασκ απάντησε απλά με τα εξής: «Το X-Mail είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του: «Ναι. Στη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε».

Σημειώνεται ότι, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ιδέα έρχεται στην επιφάνεια. Τον Φεβρουάριο, ο Μασκ άφησε να εννοηθεί η ιδέα μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απαντώντας σε μια ανάρτηση στο X από έναν μηχανικό της εταιρείας που ρωτούσε πότε θα ξεκινήσει το X Mail, ο Μασκ απάντησε: «Έρχεται».

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι περιορισμένες, αλλά απαντώντας σε έναν υπάλληλο της XAI, ο Μασκ επιβεβαίωσε ότι θα έχει ένα περιβάλλον τύπου DM που βλέπετε στις πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η υπηρεσία θα παρέχει προφανώς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα παραδίδει τα μηνύματα απευθείας σε ένα γραμματοκιβώτιο DM απλού κειμένου, εξαλείφοντας τα νήματα και τη μορφοποίηση που συνήθως συνδέονται με το παραδοσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

TBH i'd just like an email address that goes into a plain txt DM inbox and abstracts the annoying & messy threads/formatting mess that is email



the main nice thing about email is that it is a universal handle system and compatible with everything so you dont have to download a… https://t.co/qNpwh2DhoA