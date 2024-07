Μασκ: Διαγράψαμε την Crowdstrike από όλα τα συστήματά μας

Ο Ίλον Μασκ, δήλωσε ότι σταμάτησε να χρησιμοποιεί το λογισμικό της CrowdStrike μετά το «χάος» που προκλήθηκε την Παρασκευή από μια ενημέρωση ρουτίνας του ευρέως διαδεδομένου λογισμικού κυβερνοασφάλειας, που οδήγησε στην κατάρρευση πληροφοριακών συστημάτων παγκοσμίως.

«Μόλις διαγράψαμε την CrowdStrike από όλα τα συστήματά μας», ανακοίνωσε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

We just deleted Crowdstrike from all our systems, so no rollouts at all