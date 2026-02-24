«Μάχη» Tesla με Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Καλιφόρνια για την αυτόνομη οδήγηση

Η Tesla υπέβαλε αγωγή κατά του Τμήματος Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Καλιφόρνια, επιχειρώντας να ανατρέψει απόφαση της υπηρεσίας. Το California Department of Motor Vehicles (DMV) είχε κρίνει ότι η Tesla χρησιμοποίησε παραπλανητικό μάρκετινγκ, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης των οχημάτων της, παραβιάζοντας έτσι την πολιτειακή νομοθεσία.

Η αγωγή αναζωπυρώνει ένα ζήτημα που φαινόταν να είχε επιλυθεί την περασμένη εβδομάδα, όταν το DMV ανακοίνωσε ότι δεν θα αναστείλει τις άδειες πωλήσεων και κατασκευής της Tesla για 30 ημέρες. Αυτό συνέβη μετά τη συμμόρφωση του κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων, ο οποίος απέσυρε τον όρο «Αυτόματος Πιλότος» από το διαφημιστικό υλικό του στην Καλιφόρνια. Το CNBC ήταν το πρώτο που ανέφερε την αγωγή.

Το DMV μπορούσε να λάβει μέτρα κατά της Tesla, αλλά επέλεξε να μην το κάνει, παρά την εισήγηση διοικητικού δικαστή να ανασταλούν οι άδειες της για 30 ημέρες. Αντίθετα, η ρυθμιστική αρχή έδωσε στην εταιρεία προθεσμία 60 ημερών για συμμόρφωση.

Η Tesla συμμορφώθηκε, αν και με δραστικό τρόπο. Δεν περιορίστηκε απλώς στην κατάργηση του όρου «Αυτόματος Πιλότος». Τον Ιανουάριο διέκοψε εντελώς την παραγωγή του συστήματος στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Πλέον φαίνεται να αναζητά τρόπο να επαναφέρει τη λειτουργία αυτή, πιθανώς αναθεωρώντας την προηγούμενη απόφασή της.