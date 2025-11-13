Μ. Θεμιστοκλέους: Η ψηφιακή υγεία είναι το παρόν που ήδη υλοποιείται

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού και του επερχόμενου Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη.

Ο πρώτος, ενσωματωμένος στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, προσφέρει στους γιατρούς άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα των ασθενών μέσω της πλατφόρμας myHealthDoc, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων και μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Ο δεύτερος θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη να έχει στο κινητό του μία προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα του.

Με αυτά τα βήματα, το ΕΣΥ εισέρχεται σε μία νέα εποχή ψηφιακής και ανθρωποκεντρικής υγείας, όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο ΕΣΥ, ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Πόσο έτοιμο είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις; Τι σημαίνει ψηφιοποίηση της υγείας; Ερωτήσεις που όλοι μας τις ακούμε συχνά και τις διαβάζουμε ακόμα περισσότερο. Απαντήσεις δίνει ο κ. Θεμιστοκλέους:

«Ξεκινάω τη σκέψη μου, λίγο αδόκιμα ίσως, από το συμπέρασμα: Η υγεία στην Ελλάδα περνά οριστικά σε μια νέα εποχή. Μια εποχή όπου η τεχνολογία δεν λειτουργεί αποστασιοποιημένα και το ΕΣΥ αποκομμένα. Γιατί σκοπός της τεχνολογίας δεν είναι να λειτουργεί ανταγωνιστικά από τον άνθρωπο, αλλά τον υπηρετεί.

Η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας σηματοδοτεί την πρώτη πρακτική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για μια πιο ανθρώπινη δημόσια φροντίδα. Πιο γρήγορη. Πιο ακριβή. Πιο αποτελεσματική.

Ο νέος ψηφιακός βοηθός είναι το αποτέλεσμα μιας γόνιμης και αποδοτικής συνεργασίας των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσω της ΗΔΙΚΑ, δημιουργήσαμε ένα πρωτοποριακό εργαλείο που προσφέρει στους γιατρούς άμεση, πλήρη και ασφαλή πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενή μέσα από την πλατφόρμα myHealthDoc.

Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ο γιατρός μπορεί να δει τη συνολική εικόνα του ασθενή μέσα σε δευτερόλεπτα, να ανατρέξει σε φάρμακα, εξετάσεις ή διαγνώσεις και να πάρει αποφάσεις βασισμένες σε ακριβή δεδομένα.

Το υγειονομικό προσωπικό μπορεί να "μιλήσει" στον Ψηφιακό Βοηθό με απλές ερωτήσεις για τον ασθενή: "Τι φάρμακα χορηγήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο;", «Ποιοι εμβολιασμοί έχουν γίνει;", "Δείξε μου τη συνοπτική ιατρική εικόνα του ασθενή", αφού υποστηρίζει ακόμη και τη φωνητική εντολή. Ο Ψηφιακός Βοηθός δεν αντικαθιστά τον υγειονομικό. Τον ελευθερώνει από τη γραφειοκρατία, του δίνει χρόνο για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιείται μαζικά στο ΕΣΥ. Ο γιατρός δεν χάνει χρόνο στην οθόνη, παίρνει γρήγορα την πληροφορία και αφιερώνεται στον ασθενή. Η τεχνολογία δεν αποξενώνει αλλά δίνει χώρο στην ανθρώπινη επαφή.

Η νέα αυτή λειτουργία εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΣΥ. Στόχος είναι ένα έξυπνο, διασυνδεδεμένο και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας, όπου η τεχνολογία θα λειτουργεί ως σύμμαχος, όχι ως αντίπαλος».

Έρχεται και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη για την Υγεία

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Θεμιστοκλέους, «ήδη, στο υπουργείο Υγείας ετοιμαζόμαστε να ενεργοποιήσουμε τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη για την Υγεία, ο οποίος θα προσφέρει στους πολίτες προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους, στις συνταγές, στα ραντεβού, στις προληπτικές εξετάσεις και στους εμβολιασμούς τους. Μέσα από μια απλή, φιλική διεπαφή, κάθε πολίτης θα έχει στο κινητό του όλη την εικόνα της υγείας του, με ειδοποιήσεις, υπενθυμίσεις και ενημερώσεις».

Ασφάλεια των δεδομένων

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων, μειώνει τον κίνδυνο λαθών, ενισχύει τη διαγνωστική ακρίβεια και βελτιώνει τον συντονισμό της φροντίδας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ταχύτερα, η εξυπηρέτηση γίνεται πιο άμεση και η συνολική εμπειρία του ασθενούς αναβαθμίζεται. Παράλληλα, τα δεδομένα που συλλέγονται δημιουργούν ένα νέο υπόβαθρο για τη χάραξη πολιτικών δημόσιας υγείας που βασίζονται σε αποδείξεις και όχι σε υποθέσεις.

Γι' αυτό και στο υπουργείο Υγείας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων, στη διαφάνεια των διαδικασιών και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη χρήση των νέων εργαλείων», επισημαίνει ο υφυπουργός Υγείας και καταλήγει:

«Η ψηφιακή υγεία δεν είναι το μέλλον. Είναι το παρόν που ήδη υλοποιείται. Κλείνω με κάτι που μου αρέσει να τονίζω, πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ δεν είναι τεχνολογική αλλαγή, είναι πρωτίστως πολιτισμική. Δεν φτιάχνουμε, δηλαδή, ένα πιο μηχανικό σύστημα. Φτιάχνουμε ένα πιο ανθρώπινο. Και στην προσπάθειά μας αυτή, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελεί το κρίσιμο εφόδιο για να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα υγείας. Κυρίως, όμως, για να κάνουμε την υπηρεσία μας, αλλά και τη ζωή τους, καλύτερη».