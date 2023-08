Luna-25: Τράβηξε την πρώτη φωτογραφία της σεληνιακής επιφάνειας (pic)

Τις πρώτες εικόνες από την επιφάνεια της Σελήνης «τράβηξε» το ρωσικό διαστημόπλοιο «Luna-25», που από χθες έχει εισέλθει στην τροχιά του κοντινού μας πλανήτη.

Η εικόνα, που ελήφθη σήμερα στις 08:23 ώρα Μόσχας, αποτυπώνει τον νότιο πολικό κρατήρα Zeeman στην άλλη πλευρά του φεγγαριού. Οι συντεταγμένες του κέντρου του κρατήρα αντιστοιχούν σε 75 μοίρες νότιο γεωγραφικό πλάτος και 135 μοίρες δυτικό γεωγραφικό μήκος.

Today, at 05:23 UTC, #Luna25 took its first photos of the lunar surface. On this image, we can see the Zeeman impact crater near the south pole, it's not visible from Earth.

Also, ADRON-LR, ARIES-L and PmL instruments were tested.