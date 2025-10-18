Λονδίνο: Η πρώτη πρωτεύουσα που φέρνει τα ρομποταξί στην Ευρώπη

Τα αυτόνομα ταξί ενδέχεται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους του Λονδίνου από το επόμενο έτος, σύμφωνα με την εταιρεία των robotaxi, Waymo.

Τα ρομποταξί έχουν γίνει συνηθισμένο θέαμα στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο και πρόσφατα ξεκίνησαν να κυκλοφορούν και στο Τόκιο.

Το Λονδίνο, που συχνά συνδέεται με τα περίφημα μαύρα ταξί, θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που θα αποκτήσει αυτόνομα ταξί.

Ωστόσο, ο Steve McNamara, γενικός γραμματέας της Ένωσης Αδειούχων Οδηγών Ταξί που εκπροσωπεί τους οδηγούς ταξί στο Λονδίνο, δεν ανησυχεί.

«Θα ανησυχώ σε 25 χρόνια; Ίσως. Σίγουρα δεν ανησυχώ αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο Sky News.

«Είναι μια καινοτομία, είναι ένα τέχνασμα. Είναι η λύση που δεν χρειαζόμαστε. Ποιος χρειάζεται ένα ταξί χωρίς οδηγό;», ρώτησε ο κ. McNamara, σημειώνοντας ότι δεν πιστεύει ότι οι Λονδρέζοι θα εμπιστευτούν τα ταξί, πόσο μάλλον «να βάλουν τα παιδιά τους σε ένα για να πάνε στο σχολείο».

Προς απάντηση, η Waymo δήλωσε στο Sky News ότι «παρέχει εκατοντάδες χιλιάδες διαδρομές κάθε εβδομάδα στις ΗΠΑ και τον Μάιο του τρέχοντος έτους ανακοίνωσε ότι έχει παρέχει πάνω από 10.000.000 πλήρως αυτόνομες διαδρομές στο κοινό».

«Αυτή η αύξηση αντικατοπτρίζει την πραγματική εκτίμηση, αγάπη και εμπιστοσύνη στην υπηρεσία από τον αυξανόμενο αριθμό επιβατών στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε», δήλωσε εκπρόσωπος της Waymo.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που σύντομα θα παρουσιάσουμε την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη μαγεία της Waymo στους Λονδρέζους».

Η Waymo δήλωσε ότι τα αυτόνομα αυτοκίνητά της βρίσκονται καθ' οδόν προς το Λονδίνο και θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους της πρωτεύουσας «στις επόμενες εβδομάδες», αν και με «οδηγούς ασφαλείας» στο τιμόνι.